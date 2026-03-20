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Retos | Segunda semifinal

El embrujo de Patricia Conde bailando claqué: “Es algo que tenía pendiente”

La concursante está entre los candidatos a meterse en la final de El Desafío y lo puede conseguir bailando esta compleja disciplina.

El embrujo de Patricia Conde bailando claqué: “Es algo que tenía pendiente”

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El paso de Patricia por el programa ha sido espectacular, la presentadora ha demostrado de lo que es capaz en cada prueba. Hasta esta segunda semifinal, Patricia ha estado siempre en los puestos de arriba de la tabla clasificatoria.

Patricia Conde: "Me encanta verlo"

La segunda semifinal va a decidir quiénes son los otros tres finalistas que acompañarán a José Yélamo, quien ya consiguió su hueco en la primera semifinal. Hay varios que postulan para meterse en la final y han tenido que dejarse la piel en esta última entrega.

Patricia ha realizado un espectáculo de baile increíble con una gran puesta en escena. El escenario se ha decorado con una máquina de escribir gigantesca y la concursante ha tenido que ir bailando sobre las teclas.

La coreografía de Patricia Conde ha dejado atónitos a todos los presentes en el plató, siendo muy alabada por el jurado y arrancando una espectacular ovación del público y de sus compañeros.

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