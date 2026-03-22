Retos | Gran final
Descubre los retos de la gran final de El Desafío
La final de El desafío promete grandes emociones y cada concursante ha de realizar un último reto.
María José Campanario ha sido la primera en ser designada con un reto de escapismo llamado ‘Fuga del infierno’. El ‘Ritmo al tubo’ lo realizará Jessica Goicoechea, una de las cuatro finalistas y ganadora de la segunda semifinal.
Willy Bárcenas deberá mostrar su destreza con el patinete eléctrico en ‘Equilibrio de vértigo’. El desafío de ‘La máscara’ será realizado por Eva Soriano, quien deberá sacar sus mejores pasos de baile.
La ‘Escalera al cielo’ consiste en una coreografía aérea y será Daniel Illescas, ayudado por Campanario quien se encargue de realizarla. ‘Cataratas de fuego’, un espectáculo que mezcla ambos elementos será ejecutado por Patricia Conde, una de las cuatro que se postula a ganar el concurso.
José Yélamo intentará hacerse con la victoria con su reto ‘Puertas de baile’ junto a su amiga Eva Soriano. Navarrete deberá hacer una coreografía sin nada de ropa en su prueba de ‘Navarrete al desnudo’.
