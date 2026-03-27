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Roberto Leal se enfrenta a todos los retos de El Desafío en la Gran final: “Es que lo tengo que hacer yo todo aquí”

El presentador se ha enfrentado antes de la Gran Final a unos desafíos que le han exigido el máximo de su capacidad física. No te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en El Desafío.

Roberto Leal se enfrenta a todos los retos de El Desafío en la Gran Final: “Es que lo tengo que hacer yo todo aquí”

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Carmen Pardo
Publicado:

Roberto Leal ha demostrado que es otro gran valiente al afrontar él solo multitud de retos antes de la Gran Final de El Desafío. Desde un escapismo por encontrar la chaqueta a mover una gran bola de peso para poder ponerse su pantalón.

Riesgo, emoción y grandes retos los que vivirán los cuatro finalistas y sus socios esta noche a partir de las 22:00 horas en la gran final de El Desafío. ¡No te lo pierdas!

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