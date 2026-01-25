Descubre los retos del cuarto programa de El Desafío

Patricia Conde se enfrentará a la apnea en el cuarto programa de El Desafío. El Quad en llamas será el reto para Eduardo Navarrete y el duelo de los Travesaños mortales es para Willy Bárcenas y Daniel Illescas.

Jessica Goicoechea tendrá que formar parte del cuerpo de baile y la Noria a la fuga es el desafío de escapismo para Eva Soriano.

La Ballesta letal será el reto de puntería para María José Campanario y José Yélamo tendrá que aprender a tocar la batería para actuar junto a una banda de jazz.