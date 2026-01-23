Retos | Programa 3
El fiestón de María José Campanario junto a Trash! en El Desafío
La concursante ha tenido que demostrar sus dotes para la percusión junto al famoso grupo de Trash!. Disfruta del ritmo de María José Campanario en El Desafío.
La mujer de Jesús Janeiro es una mujer todoterreno, en esta ocasión le ha tocado defender un reto de percusión junto a los conocidos Trash!
“Es como un mono con platillos” ha confesado la concursante al tener que verse durante los ensayos haciendo una coreografía a la vez que tenía que seguir el ritmo haciendo percusión.
Con muchos elementos de automoción y con un gran ritmo, María José Campanario ha montado un fiestón junto a Trash! en la tercera gala de El Desafío.
