Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

Nuria Roca, con la ayuda del mago Jorge Luengo, ha preparado un increíble truco de magia y ha dejado a todos estupefactos. El espectáculo ha necesitado de un ayudante que estuviese dispuesto a poner en juego su integridad física y confiase ciegamente en la presentadora. El único que ha estado dispuesto a jugarse el tipo ha sido Roberto Leal.

La tensión se ha palpado en el ambiente cuando Nuria Roca se ha vendado los ojos y ha cogido la mano del presentador sin saber en qué bolsa podía estar el clavo.

“Nuria por favor” se ha quejado Roberto Leal ante la incertidumbre final del truco. “Te has salvado por los pelos” ha bromeado la invitada, quien se ha llevado una enorme ovación de todos los presentes.

Nuria Roca ha dejado sin palabras a su marido y al resto del jurado. ¡Mira el truco completo en el vídeo!