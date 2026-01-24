Antena3
Ganador | Programa 3

José Yélamo gana la tercera gala de El Desafío y dona su premio al Comité de la UNRWA “Se juegan la vida en Gaza”

José Yélamo y Daniel Illescas se han disputado ser el ganador de la tercera gala de El Desafío tras sus retos de fuego y baile con agua.

El presentador se ha convertido en el ganador de los 9.500 euros para donar a la ONG que elija tras el 10 de Juan del Val y los 7 de Pilar Rubio y Santiago Segura.

José Yélamo ha querido donar el dinero al Comité de la unrwa: “Trabajan en Palestina jugándose la vida y resultan básicos en un sitio como Gaza” ha confesado el concursante de El Desafío.

El regreso de Victoria de Marichalar y el infierno de José Yélamo en el tercer programa de El Desafío

Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío

Retos | Programa 3

“Me sudan las tetas”: la tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

Retos | Programa 3

El espectáculo de Daniel Illescas bailando sobre el agua

Invitados | Programa 3

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco: “Me he enamorado de este deporte”

La exconcursante regresa a El Desafío para cumplir un reto de puntería con el arco. Una prueba en la que Victoria de Marichalar ha afirmado que se ha enamorado.

Retos | Programa 3

El presentador muestra su incertidumbre ante su reto de escapismo con fuego tras pasar una dura semana de entrenamientos.

El fiestón de María José Campanario junto a Trash! en El Desafío

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas

Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en El Puente: “Odio esta prueba”

