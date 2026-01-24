Ganador | Programa 3
José Yélamo gana la tercera gala de El Desafío y dona su premio al Comité de la UNRWA “Se juegan la vida en Gaza”
José Yélamo y Daniel Illescas se han disputado ser el ganador de la tercera gala de El Desafío tras sus retos de fuego y baile con agua.
El presentador se ha convertido en el ganador de los 9.500 euros para donar a la ONG que elija tras el 10 de Juan del Val y los 7 de Pilar Rubio y Santiago Segura.
José Yélamo ha querido donar el dinero al Comité de la unrwa: “Trabajan en Palestina jugándose la vida y resultan básicos en un sitio como Gaza” ha confesado el concursante de El Desafío.
