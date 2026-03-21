Clasificación | Segunda semifinal
Así ha quedado el ranking general tras la segunda semifinal de El Desafío
La última tabla de clasificación de la sexta temporada de El Desafío desvela a los cuatro concursantes que estarán en la final.
Publicidad
Una noche llena de magia, que ha dejado grandes actuaciones. Los cuatro finalistas han sido Daniel Illescas, José Yélamo, Patricia Conde y Jessica Goicoechea, de primer a cuarto clasificado.
Cerca de Jessica se ha quedado Willy Bárcenas, quien se ha quedado a tan solo un paso de la final.
Cerrando la clasificación han quedado Eduardo Navarrete, Eva Soriano y María José Campanario.
Una clasificación muy ajustada que muestra el gran nivel que han ofrecido los ocho concursantes, no te pierdas la gran final de El Desafío en Antena 3.
Publicidad