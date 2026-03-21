Así ha quedado el ranking general tras la segunda semifinal de El Desafío

Una noche llena de magia, que ha dejado grandes actuaciones. Los cuatro finalistas han sido Daniel Illescas, José Yélamo, Patricia Conde y Jessica Goicoechea, de primer a cuarto clasificado.

Cerca de Jessica se ha quedado Willy Bárcenas, quien se ha quedado a tan solo un paso de la final.

Cerrando la clasificación han quedado Eduardo Navarrete, Eva Soriano y María José Campanario.

Una clasificación muy ajustada que muestra el gran nivel que han ofrecido los ocho concursantes, no te pierdas la gran final de El Desafío en Antena 3.