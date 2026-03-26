En El Hormiguero
"Ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande": los finalistas de El Desafío confiesan qué han aprendido de esta experiencia
Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo han despedido la semana de El Hormiguero antes de la gran final del programa.
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El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con los finalistas de El Desafío. Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo lucharán por el triunfo mañana a las 22:00h en Antena 3. ¿Quién ganará?
A un día de la final, Pablo Motos ha querido preguntarles a los cuatro finalistas en qué creían que les había cambiado esta experiencia y todos han tenido palabras positivas. José Yélamo ha recalcado que, a pesar de las lesiones, todos han terminado el programa en su mejor momento físico.
"Ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande", ha recalcado Jessica Goicoechea después de enfrentarse a su primera experiencia televisiva. ¡Escucha lo que han contado los cuatro finalistas dándole al play al vídeo de arriba!
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