"Ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande": los finalistas de El Desafío confiesan qué han aprendido de esta experiencia

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con los finalistas de El Desafío. Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo lucharán por el triunfo mañana a las 22:00h en Antena 3. ¿Quién ganará?

A un día de la final, Pablo Motos ha querido preguntarles a los cuatro finalistas en qué creían que les había cambiado esta experiencia y todos han tenido palabras positivas. José Yélamo ha recalcado que, a pesar de las lesiones, todos han terminado el programa en su mejor momento físico.

"Ha sido un crecimiento a nivel personal muy grande", ha recalcado Jessica Goicoechea después de enfrentarse a su primera experiencia televisiva. ¡Escucha lo que han contado los cuatro finalistas dándole al play al vídeo de arriba!