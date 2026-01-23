"¡Qué vergüenza!": Joaquín y su familia se enfrentan a experiencias completamente nuevas en El Capitán en Japón

El Capitán en Japón llegará muy pronto a Antena 3. Los Sánchez Saborido han vuelto a embarcarse en una nueva aventura y, esta vez, descubrirán un mundo y una cultura completamente nueva para ellos.

La familia probará comida típica japonesa, participará en competiciones de sumo, viajará en autocaravana, irá a uno de los parques de atracciones más grandes del mundo y lo darán todo en un karaoke, entre muchas otras cosas.

En un adelanto de lo que veremos en El Capitán en Japón, hemos podido descubrir que Joaquín hará pasar a su hija Daniela un mal rato comprando preservativos en una farmacia. ¿Cómo reaccionará Susana?

Risas, confesiones, aventuras y mucha acción es lo que nos espera en este segundo gran viaje de la familia. ¡No te pierdas El Capitán en Japón, muy pronto en Antena 3!