Muy pronto en Antena 3
"¡Qué vergüenza!": Joaquín y su familia se enfrentan a experiencias completamente nuevas en El Capitán en Japón
Joaquín, Susana, Salma y Daniela vivirán una experiencia única adentrándose en la cultura japonesa y volverán a conquistarnos con su naturalidad y simpatía.
Publicidad
El Capitán en Japón llegará muy pronto a Antena 3. Los Sánchez Saborido han vuelto a embarcarse en una nueva aventura y, esta vez, descubrirán un mundo y una cultura completamente nueva para ellos.
La familia probará comida típica japonesa, participará en competiciones de sumo, viajará en autocaravana, irá a uno de los parques de atracciones más grandes del mundo y lo darán todo en un karaoke, entre muchas otras cosas.
En un adelanto de lo que veremos en El Capitán en Japón, hemos podido descubrir que Joaquín hará pasar a su hija Daniela un mal rato comprando preservativos en una farmacia. ¿Cómo reaccionará Susana?
Risas, confesiones, aventuras y mucha acción es lo que nos espera en este segundo gran viaje de la familia. ¡No te pierdas El Capitán en Japón, muy pronto en Antena 3!
Publicidad