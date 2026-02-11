"Yo quería morirme": el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquín en una farmacia japonesa

Después de la intensidad vivida en el maid café hace unas horas, donde la familia estuvo un buen rato escuchando canciones japonesas a gran volumen, a Susana se le ha levantado con dolor de cabeza y ha dejado caer que, para ello, necesitaba comprar unas pastillas en una farmacia.

En cuanto ha visto una, Joaquín ha entrado con Daniela al establecimiento, aunque su intención en ningún momento era comprar pastillas para su mujer. “Me tienes que ayudar con una cosita”, le había dicho el exfutbolista a su hija antes de entrar a la farmacia.

Daniela se muere de vergüenza al tener que pedir lo que su padre quiere e intenta convencerlo de que lo haga él con las palabras que ella le diga, pero al final es la joven la que tiene que preguntar por preservativos.

El dependiente le enseña las diferentes variedades que tiene y, cuando Joaquín le pregunta si tiene preservativos de sabores, él le explica que allí no son comunes. ¡Revive este momento dándole play al vídeo de arriba!