“Voy a levantarme con el sobaco de Salma en la cara”: Joaquín sufre para dormir en la caravana

Las jóvenes nos muestran su primera impresión al probar el wagyu, la familia nos enseña cómo han dormido en la caravana y han paseado por un mercado.

Descubre el Diario de viaje del tercer programa

Carmen Pardo
Publicado:

Salma y Daniela nos cuentan su experiencia con la carne de wagyu, ¿está sobrevalorada o infravalorada?

Dos vacas a cambio de un injerto capilar: Joaquín intenta cerrar un trato con los criadores de wagyū

Joaquín nos muestra su nueva autocaravana y nos enseña los entresijos junto a sus hijas al pasar la primera noche dentro del vehículo. “Nuestra primera noche y la última” ha confesado Susana Saborido al ver el reducido espacio que tienen para dormir.

Los Sánchez Saborido han paseado por el mercado y han probado la leche recién ordeñada. Tras su paseo por Japón, la familia ha disfrutado de los baños termales clásicos del país del sol naciente.

el cabreo de Susana con Joaquín por pedirle un incómodo favor a Daniela

El halago de Juan del Val a María José Campanario: “Te he visto con un par”

Descubre el Diario de viaje del tercer programa

“Voy a levantarme con el sobaco de Salma en la cara”: Joaquín sufre para dormir en la caravana

La indignación de Eva Soriano ante las críticas del jurado

Miguel, concursante de La ruleta de la suerte
Solo necesitaron dos segundos: los concursantes más rápidos en el panel final de La ruleta de la suerte

Tamara Gorro
Tamara Gorro responde a todos los rumores que se han dicho sobre Cayetano Rivera: "No voy a consentir las mentiras"

7 recetas básicas de Karlos Arguiñano que tendrás listas en menos de 15 minutos de horno
El tiempo es oro y la alimentación también. Karlos Arguiñano nos muestra cada día la facilidad de cocinar rápido sin renunciar a una alimentación saludable.

Descubre los retos a los que se enfrentan los concursantes en el octavo programa de El Desafío
Un duelo entre Patricia Conde y Eduardo Navarrete, la apnea de Eva Soriano o el Pole Dance de José Yélamo entre los retos del próximo programa de El Desafío.

Nuria Roca, asustada con la moda de los 'therians': "La gente se aburre mucho"

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

Bea y Kiko, la pareja de Badajoz que conquistó Atrapa un millón con su pedida de mano… ¡en pijama!

Bea y Kiko, concursantes de Atrapa un millón

