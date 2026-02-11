Impresionante
Un avance científico de película: Marron trae a El Hormiguero una bomba cardíaca extracorpórea
El equipo de ciencia ha mostrado una simulación en directo de cómo se haría una operación cardíaca en un hospital.
Ana Milán ha pasado por El Hormiguero para repasar algunos de los momentos más destacados de su carrera y su faceta más personal. Una visita divertida y cercana en la que no han faltado las carcajadas.
Para poner el broche de oro a la noche, Pablo Motos ha dado entrada a Marron, que ha traído al plató a dos enfermeras perfusionistas que han explicado cómo funciona una bomba cardíaca extracorpórea.
Este tipo de máquinas permite que se realice una operación de corazón o pulmones parando estos órganos y extrayendo toda la sangre para oxigenarla antes de reintroducirla. ¡Ver para creer!
