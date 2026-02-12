Mejores momentos | Programa 2
"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón
La mujer de Joaquín pasa un mal rato en la actividad acuática propuesta por su marido y asegura que no piensa repetirla.
Joaquín y su familia han pasado un mal trago probando algunos de los productos japoneses que compraron en un supermercado. Aunque alguna comida dulce les ha gustado, unos huevos en salsa les han revuelto el estómago a todos.
Poco después del picnic improvisado que se habían montado, Joaquín ha llevado a su mujer y sus hijas a realizar una actividad acuática que tenía muchas ganas de hacer. Susana no tantas.
“¡Voy a vomitar!”, ha comenzado a gritar Susana Saborido en cuanto el flotador gigante ha comenzado a dar vueltas. Su sufrimiento contrarrestaba con las risas de Salma, Daniela y Joaquín al verla.
“Esto no va a salir en la tele, pero desde aquí os digo que pudimos dar siete vueltas porque en el dron no salían las imágenes que ellos querían”, nos confiesa Susana Saborido. ¡Revive este momento dándole play al vídeo de arriba!
