Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 2

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

La mujer de Joaquín pasa un mal rato en la actividad acuática propuesta por su marido y asegura que no piensa repetirla.

el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Joaquín y su familia han pasado un mal trago probando algunos de los productos japoneses que compraron en un supermercado. Aunque alguna comida dulce les ha gustado, unos huevos en salsa les han revuelto el estómago a todos.

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses

Poco después del picnic improvisado que se habían montado, Joaquín ha llevado a su mujer y sus hijas a realizar una actividad acuática que tenía muchas ganas de hacer. Susana no tantas.

“¡Voy a vomitar!”, ha comenzado a gritar Susana Saborido en cuanto el flotador gigante ha comenzado a dar vueltas. Su sufrimiento contrarrestaba con las risas de Salma, Daniela y Joaquín al verla.

“Esto no va a salir en la tele, pero desde aquí os digo que pudimos dar siete vueltas porque en el dron no salían las imágenes que ellos querían”, nos confiesa Susana Saborido. ¡Revive este momento dándole play al vídeo de arriba!

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Daniela y Salma: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Daniela y Salma critican a Joaquín tras su experiencia en el pasaje del terror: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón: “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”

la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez
Mejores momentos | Programa 2

“Me harté de llorar": la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante
Mejores momentos | Programa 2

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses
Mejores momentos | Programa 2

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

La familia ha estado probando productos japoneses que han comprado en un supermercado y esta ha sido su reacción.

Joaquín desvela un secreto de Salma
Mejores momentos | Programa 2

Joaquín desvela un secreto de Salma: “Estaba llorando a moco tendido porque no se podía mensajear con su amor”

El exfutbolista ha contado cómo se encontró el otro día a su hija pequeña al no poder hablar con su novio.

el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquin en una farmacia japonesa

"Yo quería morirme": el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquín en una farmacia japonesa

Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

Publicidad