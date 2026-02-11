Antena3
El chef ha enseñado a la propia actriz y a Pablo Motos a cocinar este delicioso plato italiano pero con esencia española gracias a la casquería.

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos y pimentón

Alberto Mendo
Publicado:

Humor, naturalidad y cercanía han sido los ingredientes de la nueva visita de Ana Milán a El Hormiguero. La actriz anécdotas y reflexiones durante la entrevista que le ha hecho Pablo Motos, y hasta se ha prestado a ponerse el idiotizador para gastar una broma en pleno directo a Antonio Banderas. El malagueño se ha creído que iba borracha, aunque la invitada estaba siendo víctima de escucharse a sí misma con retardo.

La broma de Pablo Motos a Antonio Banderas: Ana Milán, cómplice haciéndole creer que estaba borracha

Ana también se ha puesto el mandil para ponerse a cocinar junto a David de Jorge. El chef ha sorprendido con una propuesta italiana a la que le ha dado un toque español. En honor a la invitada, ha creado la pasta callo e pepe di Ana di Milano. Es decir, ha reinventado la receta para que el ingrediente estrella sean los callos.

Aunque Ana ha reconocido que no le gustaban los callos, ha cocinado y ha terminado probando el resultado. "Está bueno", ha asegurado. ¡Descubre la receta en el vídeo!

