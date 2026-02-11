Antena3
Mejores momentos | Programa 2

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

La familia ha estado probando productos japoneses que han comprado en un supermercado y esta ha sido su reacción.

Patri Bea
Publicado:

Antes de continuar con su viaje, Joaquín y su familia han parado en un supermercado japonés para comprar todo tipo de productos extraños y probarlos juntos, aunque ninguno tenía mucha fe en que les encantasen.

La familia ha improvisado un pequeño picnic en el Monte Fuji y han comenzado a probar lo que habían comprado. Joaquín ha sufrido desde el primer momento con lo mucho que picaban algunas de las cosas que habían escogido su hijo.

Después de beber agua para quitar el picante de su boca, Joaquín saca una bolsa de huevos en salsa y anima a sus hijas y a su mujer a probarlos… ¡Pero ninguna se atreve a hacerlo! “Yo no le deseo ni a mi peor enemigo que se acerque a ellos”, asegura Salma.

Joaquín intenta que Susana le dé un mordisco, pero solo el olor le repele. “¡Qué asco!”: gritan Daniela y Salma al ver que su padre sí se ha atrevido a probarlo. ¡Descubre cuál ha sido su reacción dándole play al vídeo de arriba!

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

Programas

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Daniela y Salma: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Daniela y Salma critican a Joaquín tras su experiencia en el pasaje del terror: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón: “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”

la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez
“Me harté de llorar": la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

Joaquín desvela un secreto de Salma: “Estaba llorando a moco tendido porque no se podía mensajear con su amor”

El exfutbolista ha contado cómo se encontró el otro día a su hija pequeña al no poder hablar con su novio.

el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquin en una farmacia japonesa

"Yo quería morirme": el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquín en una farmacia japonesa

