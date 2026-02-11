La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

Antes de continuar con su viaje, Joaquín y su familia han parado en un supermercado japonés para comprar todo tipo de productos extraños y probarlos juntos, aunque ninguno tenía mucha fe en que les encantasen.

La familia ha improvisado un pequeño picnic en el Monte Fuji y han comenzado a probar lo que habían comprado. Joaquín ha sufrido desde el primer momento con lo mucho que picaban algunas de las cosas que habían escogido su hijo.

Después de beber agua para quitar el picante de su boca, Joaquín saca una bolsa de huevos en salsa y anima a sus hijas y a su mujer a probarlos… ¡Pero ninguna se atreve a hacerlo! “Yo no le deseo ni a mi peor enemigo que se acerque a ellos”, asegura Salma.

Joaquín intenta que Susana le dé un mordisco, pero solo el olor le repele. “¡Qué asco!”: gritan Daniela y Salma al ver que su padre sí se ha atrevido a probarlo. ¡Descubre cuál ha sido su reacción dándole play al vídeo de arriba!