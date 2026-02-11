Antena3
Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero

La invitada ha hecho un alarde más de naturalidad y simpatía en una noche con momentazos de todo tipo.

Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero

Con su ironía y desparpajo característicos, Ana Milán ha visitado El Hormiguero para presentar sus últimos trabajos. La actriz ha protagonizado una entrevista llena de humor, complicidad y momentos inolvidables.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la edad. La invitada ha asegurado que "envejecer es una putada" y ha reflexionado sobre qué cosas echa en falta de su adolescencia y qué cosas no volvería a repetir.

Ana Milán, sincera sobre cómo lleva la edad: "Envejecer es una putada"

Tras esto, Pablo Motos le ha pedido a Ana que contase alguna de las anécdotas más surrealistas de sus travesuras de cuando era pequeña. Desde el día en el que se inventó que había fallecido una profesora para no ir a clase, hasta cómo creyó haber asesinado a una amiga suya.

Por último, el presentador ha tenido la desternillante idea de hacerle una broma a Antonio Banderas con la invitada como cómplice. Ella, con el 'idiotizador' puesto, ha tratado de mantener una conversación con el cineasta... y el resultado no ha podido ser más divertido.

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

