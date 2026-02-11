Antena3
Mejores momentos | Programa 2

Joaquín desvela un secreto de Salma: “Estaba llorando a moco tendido porque no se podía mensajear con su amor”

El exfutbolista ha contado cómo se encontró el otro día a su hija pequeña al no poder hablar con su novio.

Mientras viajan en la caravana hacía el Monte Fuji, Joaquín ha querido contar una situación que vivió con su hija Salma.

Salma revela un secreto a Susana Saborido

“Me la encuentro llorando a moco tendido porque no se podía mensajear con su amor” le ha explicado el exfutbolista a Susana Saborido.

“Yo no te creía tan pava” le dice su madre a Salma al reaccionar así de enamorada. La pequeña intenta dar sus explicaciones, “me costó un poco” ha confesado Salma.

Su hermana Daniela ha recalcado el enamoramiento de la joven, “todo el día me hablabas de él, todo era él” ha afirmado la hija mayor de Joaquín y Susana ante el estado de enamoramiento en el que se encuentra Salma.

