Trump protagoniza una nueva polémica al hacer comentarios sobre la lactancia materna

Donald Trump, aspirante a la candidatura presidencial republicana para las elecciones estadounidenses, se ha visto este miércoles envuelto en una nueva polémica al salir a la luz los insultos que profirió en 2011 a su exabogada cuando ésta pidió un momento para amamantar a su hija.

El magnate no negó en su momento que se enfadara y llamase a la mujer "desagradable", pero sí ha reaccionado a las informaciones sobre el incidente divulgadas a última hora del martes.

Según documentos judiciales, la abogada Elizabeth Beck estaba interrogando al empresario en un caso de bienes raíces en Florida cuando solicitó la interrupción, entonces Trump terminó abruptamente la declaración y cuestionó la petición de su abogada para ir al baño, según el 'New York Times'.

"Se quería extraer leche delante de mí durante la declaración", ha escrito Trump este miércoles en Twitter. Sin embargo, Beck ha explicado que eso no era cierto. "Me exaspera ahora porque está diciendo falsedades", ha afirmado.

.@CNN & @CNNPolitics did not say that lawyer Beck lost the case and I got legal fees. Also, she wanted to breast pump in front of me at dep.