Un hombre encuentra un cadáver en descomposición mientras cortaba el césped de su finca

La víctima había estado en prisión entre los meses de julio y agosto.

Cortadora de césped, imagen de archivoFreepik

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre de Estados Unidos que estaba realizando labores de mantenimiento en el césped de su finca descubrió un hecho macabro. El hombre se topó con un cadáver en avanzado estado de descomposición. Las autoridades identificaron a la víctima como Charles Warner Ingram, un varón de 43 años cuyas circunstancias de muerte aún son misteriosas.

Este descubrimiento ocurrió en una propiedad rural del condado de Neshoba, en el estado de Misisipi. Sin duda, este caso ha generado muchas preguntas y gran revuelo entre los vecinos y autoridades locales.

El propietario de la finca, que estaba cortando el césped, "descubrió un cuerpo parcialmente descompuesto" de un hombre. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Neshoba, el cuerpo fue encontrado cerca de una carretera y corresponde a Charles Warner Ingram, un hombre que hace poco había sido puesto en libertad.

Los agentes del sheriff del condado de Neshoba, el médico forense del condado de Neshoba y oficiales de la Oficina de Investigaciones de Misisipi identificaron rápidamente el cuerpo, ya que inspeccionaron la zona en busca de pistas o evidencias que ayudaran a identificarlo.

Días después, las autoridades anunciaron que lo habían identificado y que había sido visto por última vez el pasado 16 de agosto en el Centro de Detención del Condado de Neshoba.

Charles Warner Ingram estuvo encarcelado hasta el 14 de agosto

Tal y como han confirmado las autoridades locales, el hombre había sido puesto en libertad por el juez en virtud de dos órdenes de arresto por incomparecencia emitidas a través del Tribunal de Justicia del Condado de Neshoba.

Los agentes de la Policía informaron que Ingram fue liberado del centro de detención alrededor de las 14.00 horas de la tarde del pasado 14 de agosto y que tan solo dos días después, el 16 de agosto, fue grabado caminando hacia prisión y bebiendo agua de una fuente antes de salir a pie, rumbo a la autopista 15.

Supuestamente, la propiedad donde se descubrió el cuerpo del exreo se encuentra aproximadamente a 800 metros al oeste de la autopista 15, muy cerca de la comunidad de Fork, en Misisipi, y también cercana a la posición donde Ingram fue grabado por última vez. Supieron que se trataba del cuerpo de Ingram porque el Laboratorio Forense de Misisipi analizó sus huellas dactilares.

Continúan indagando las causas de su muerte

Los investigadores aún continúan indagando la posible causa de la muerte de Ingram y cómo llegó a la propiedad donde fue encontrado.

Si bien, los primeros informes de la Policía indicaron que su cuerpo "había estado en la propiedad durante un periodo prolongado, posiblemente de cuatro a seis semanas".

