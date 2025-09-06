Rescatan a una niña después de estar seis años en cautiverio: la menor no sabía hablar ni iba al colegio

Un nuevo caso de maltrato infantil ha sacudido la ciudad más poblada de Brasil: Sao Paulo. En la ciudad de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, los agentes de la Policía han rescatado a una niña de seis años que pasó desde su nacimiento encerrada en una habitación, sin contacto con el exterior. La menor nunca acudió a la escuela, no recibió ninguna vacuna y tan solo tenía contacto con sus padres.

La Policía pudo sacar a la niña de la habitación después de registrar una denuncia anónima. Tras la denuncia, las autoridades acudieron al hogar familiar situado en el barrio Jardim Santa Esmeralda, en la ciudad brasileña de Sorocaba.

La consejera de Protección Infantil, Lígia Guerra, describió el momento del rescate con tristeza. Tal y como ella observó, "la niña estaba muy apática y se quedó deslumbrada con todo".

La pequeña nunca había ido al colegio y tan solo tenía contacto con sus padres

Tal y como aseguró la consejera de Protección Infantil, Lígia Guerra, la pequeña "tenía el pelo enredado, como si nunca se lo hubieran lavado". Además y antes de sacar a la niña de la habitación, las autoridades tuvieron que cortarle el cabello al estar muy anudado.

Según Guerra, la niña no había comido nada ese día y como pudo confirmar la Policía de Brasil, la menor tan solo comía alimentos líquidos. Asimismo, la pequeña jamás había ido al colegio ni sabía hablar. Como confirmó la consejera tutelar, la niña se comunicaba a través de sonidos y este suceso lo ha calificado de "violación de los derechos de la menor".

Después de que las autoridades la rescataran, fue remitida al Consejo Tutelar y posteriormente, a un refugio. Asimismo, se le van a realizar exámenes médicos en el Conjunto Hospitalar de Sorocaba para evaluar las secuelas físicas y psicológicas.

Padres detenidos

La madre, de 45 años, y el padre, de 54, han sido arrestados e imputados por el delito de detención ilegal. Ambos han sido trasladados a la Comisaría de Defensa de la Mujer, donde permanecen a disposición judicial.

Según ha detallado la comisaria a cargo de la investigación, Renata Zanin, la madre "parece no comprender la gravedad de la situación".

Asimismo, en la vivienda se han incautado tres teléfonos que van a ser peritados en busca de posibles pruebas.

Por el momento, la Policía y la Justicia brasileña continúan esperando los resultados de los informes médicos para intentar determinar el impacto que ha tenido este cautiverio sobre la salud de la pequeña.

Tal y como ha advertido Zanin, a partir de un resultado, "sabremos qué le sucedió y con qué secuelas tendrá que cargar para el resto de su vida".