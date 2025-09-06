Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Maltrato infantil

Rescatan a una niña después de estar seis años en cautiverio: la menor no sabía hablar ni iba al colegio

La menor de seis años fue encontrada en condiciones de abandono extremo en Sorocaba, Sao Paulo. Tras el rescate, sus padres quedaron detenidos.

Imagen de archivo de la polic&iacute;a brasile&ntilde;a

Imagen de archivo de la policía brasileñaEuropa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un nuevo caso de maltrato infantil ha sacudido la ciudad más poblada de Brasil: Sao Paulo. En la ciudad de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, los agentes de la Policía han rescatado a una niña de seis años que pasó desde su nacimiento encerrada en una habitación, sin contacto con el exterior. La menor nunca acudió a la escuela, no recibió ninguna vacuna y tan solo tenía contacto con sus padres.

La Policía pudo sacar a la niña de la habitación después de registrar una denuncia anónima. Tras la denuncia, las autoridades acudieron al hogar familiar situado en el barrio Jardim Santa Esmeralda, en la ciudad brasileña de Sorocaba.

La consejera de Protección Infantil, Lígia Guerra, describió el momento del rescate con tristeza. Tal y como ella observó, "la niña estaba muy apática y se quedó deslumbrada con todo".

La pequeña nunca había ido al colegio y tan solo tenía contacto con sus padres

Tal y como aseguró la consejera de Protección Infantil, Lígia Guerra, la pequeña "tenía el pelo enredado, como si nunca se lo hubieran lavado". Además y antes de sacar a la niña de la habitación, las autoridades tuvieron que cortarle el cabello al estar muy anudado.

Según Guerra, la niña no había comido nada ese día y como pudo confirmar la Policía de Brasil, la menor tan solo comía alimentos líquidos. Asimismo, la pequeña jamás había ido al colegio ni sabía hablar. Como confirmó la consejera tutelar, la niña se comunicaba a través de sonidos y este suceso lo ha calificado de "violación de los derechos de la menor".

Después de que las autoridades la rescataran, fue remitida al Consejo Tutelar y posteriormente, a un refugio. Asimismo, se le van a realizar exámenes médicos en el Conjunto Hospitalar de Sorocaba para evaluar las secuelas físicas y psicológicas.

Padres detenidos

La madre, de 45 años, y el padre, de 54, han sido arrestados e imputados por el delito de detención ilegal. Ambos han sido trasladados a la Comisaría de Defensa de la Mujer, donde permanecen a disposición judicial.

Según ha detallado la comisaria a cargo de la investigación, Renata Zanin, la madre "parece no comprender la gravedad de la situación".

Asimismo, en la vivienda se han incautado tres teléfonos que van a ser peritados en busca de posibles pruebas.

Por el momento, la Policía y la Justicia brasileña continúan esperando los resultados de los informes médicos para intentar determinar el impacto que ha tenido este cautiverio sobre la salud de la pequeña.

Tal y como ha advertido Zanin, a partir de un resultado, "sabremos qué le sucedió y con qué secuelas tendrá que cargar para el resto de su vida".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

VÍDEO: Un choque múltiple entre autobuses y otros vehículos deja una decena de heridos

VÍDEO: Un choque múltiple entre autobuses y otros vehículos deja una decena de heridos

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de la policía brasileña

Rescatan a una niña después de estar seis años en cautiverio: la menor no sabía hablar ni iba al colegio

VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas

VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas

Imágenes de Gaza.

Israel ordena nuevas evacuaciones en Gaza y advierte de bombardeos contra los últimos edificios en pie

VÍDEO: Un choque múltiple entre autobuses y otros vehículos deja una decena de heridos
Perú

VÍDEO: Un choque múltiple entre autobuses y otros vehículos deja una decena de heridos

Imagen de archivo de la aleta de un tiburón
Ataque de tiburón

Un surfista muere tras el ataque de un tiburón en una playa de Sídney

Peatones bajo la lluvia en Japón
Japón

Una tormenta tropical golpea Japón: 23 heridos y más de 200 viviendas dañadas, con Shizuoka como zona cero

La tormenta tropical, ya degradada a baja presión, dejó lluvias récord, apagones que afectaron a 17.000 hogares y retrasos en el 'shinkansen'. Makinohara concentra la mayor parte de los daños.

Donald Trump en una imagen de archivo en una comparecencia en la Casa Blanca
Donald Trump

Trump amenaza con sanciones a la Unión Europea por la multa a Google

Tras una cena en la Casa Blanca con los grandes de la tecnología, el presidente carga contra la sanción de casi 3.000 millones impuesta por Bruselas a Google (0,9% de su facturación global) y avisa: "No permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan" contra "la brillante e inaudita creatividad estadounidense".

Nicolás Maduro

Maduro lanza una advertencia militar tras tender la mano a Trump: "Respeto a Trump, lo invito a dialogar. Ojalá recapacite"

Bombardeo a un rascacielos en Gaza

VÍDEO: El momento en el que Israel bombardea un rascacielos en Gaza

Kim Jong-Un y Donald Trump

Trump autorizó una misión secreta de los SEALs para espiar a Kim Jong-un: acabó en fracaso y muertes

Publicidad