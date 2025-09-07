El Aston Martin deja 'tirado' a Fernando Alonso en Monza cuando era séptimo: "Es increíble..."

El colmo de la mala suerte... En un Gran Premio en el que Fernando Alonso estaba haciendo lo posible y lo imposible por puntuar pese a que el Aston Martin no tenía ritmo, el coche le dejó tirado en plena carrera cuando el asturiano marchaba en séptimo puesto.

El Aston deja tirado a Fernando cuando marchaba 7º

Fernando, que partió octavo, ganó dos posiciones en la salida y volvió a su puesto real tras pegarse al Sauber de Bortoleto, pasó al brasileño en el carril de boxes y unas vueltas después de la parada (V25) la suspensión dijo adiós después de un fuerte toque en el piano de la variante Ascari. Marchaba en un séptimo real que, de mantenerlo, habrían sumado seis puntos de oro a su casillero teniendo en cuenta la pobre velocidad punta del AM25.

"Esto es increíble"

El Aston Martin dejó de funcionar a la salida de la curva y Fernando lo llevó a boxes, donde informó al equipo por radio y aprovechó para dejar constancia de su incredulidad: "Fallo en la suspensión... Esto es increíble", dijo 'Magic'.

El de este domingo fue el cuarto abandono del español esta temporada, y el tercero de fiabilidad después de un problema de frenos en China y otro de motor en Mónaco. En Australia sufrió un accidente que le dejó fuera. Otro día más que estaba en puntos y que por una cosa o por otra termina yéndose de vacío. Stroll, que sorprendentemente sigue por delante en el Mundial (32 a 30 puntos) pese a ir 0-15 en clasificación, terminó último (18º). Fernando, además, ha terminado rozando los puntos (11º) hasta en tres ocasiones durante este año.

Otro toque de Sainz... y 11º

Tampoco fue un buen día para Carlos, y ya es costumbre... Hoy volvió a tener un toque con Bearman que le hizo perder una posición y terminó siendo decisivo ya que finalizó 11º a medio segundo de puntuar.

Victorión de Max

La victoria fue para el mejor, Max Verstappen, que salió desde la pole y manejó la carrera a su antojo pese a tener a los dos McLaren justo detrás. Tercera victoria de la temporada en un día en el que Norris recortó algún punto con Piastri, tres concretamente. 31 puntos son los que separan al australiano del británico. Leclerc rozó el podio (4º) y Hamilton se tuvo que conformar con ser sexto en un nuevo carrerón de Bortoleto (8º).

