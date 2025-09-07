Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido el compañero de una mujer hallada muerta en Sevilla: la Policía investiga un posible crimen machista

La víctima, de 47 años, apareció con signos de violencia en una vivienda del barrio sevillano. Su pareja fue arrestada tras avisar a los servicios de emergencia. El caso se analiza como violencia de género, con la investigación aún abierta

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Imagen de un furgón de la Policía Nacional EFE

La Policía Nacional ha detenido este domingo a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer de 47 años en una vivienda del barrio de Valdezorras, en el norte de Sevilla y próximo al aeropuerto.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por EFE, fue el propio compañero de la víctima quien llamó a los servicios de emergencia, que, al llegar, encontraron el cuerpo con signos de violencia.

En una nota oficial, la Policía confirma que recibió el aviso, que los agentes verificaron el fallecimiento y que, a continuación, practicaron la detención de un varón.

Hipótesis: violencia de género, pero sin cerrar el caso

Las diligencias siguen abiertas y, de momento, no se descarta ninguna hipótesis, subraya la Policía. Con todo, el caso se investiga como posible crimen de violencia machista a la espera de la confirmación oficial por parte de los organismos competentes.

Esa calificación, si se ratifica, elevaría a ocho los asesinatos de mujeres por violencia de género en Andalucía en lo que va de año y al número 27 en España, de acuerdo con el balance provisional.

Qué se sabe y qué falta por aclarar

Por ahora, no han trascendido datos de identidad de la víctima ni del detenido, más allá de su vinculación sentimental. Tampoco se han difundido detalles sobre antecedentes, denuncias previas o medidas de protección.

La Policía mantiene actuaciones reservadas para reconstruir las horas previas, determinar causa y hora de la muerte y delimitar responsabilidades.

La investigación se centra en el análisis de la escena, la toma de declaraciones y la recopilación de pruebas forenses, pasos habituales en protocolos de presunta violencia de género, antes de la judicialización completa del caso.

