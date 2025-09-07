Vídeo: el Papa León XIV golpea accidentalmente a un operador de cámara cuando intentaba recoger un regalo

Durante la jornada de hoy, el Papa León XIV ha canonizado al joven italiano Carlo Acutis, que falleció tras padecer leucemia en 2006, y a Pier Giorgio Frassati, que falleció en 1925.

Antes de que comenzase la ceremonia de canonización, el Papa ha saludado desde el papamóvil a los más de 70.000 fieles que se encontraban en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Precisamente, desde el papamóvil ha recogido varios regalos que le han lanzado varios devotos de Acutis.

Cuando León XIV se disponía a recoger uno de tantos regalos, golpeó por accidente al operador de cámara. Tras golpearle, el Papa se disculpó en italiano con una sonrisa mientras continuaba saludando a la multitud.

Los obsequios que han regalado hoy a León XIV se suman a la moto BWM R18 que le regalaron los 'Jesus Biker'. Estos motoristas cruzaron media Europa desde Alemania y Austria para conseguir regalar esa potente moto en la audiencia habitual de los miércoles.

Al recibir esta moto, el Santo Padre se ha parado a contemplarla, se ha subido, la ha bendecido y la ha firmado con un rotulador. Asimismo, la moto será subastada el 18 de octubre en Múnich. La recaudación se destinará a la beneficencia, en concreto, la recibirá una ONG austríaca que se ocupa de los niños en Madagascar.

