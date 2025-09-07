Trump, parafraseando la película bélica Apocalypse Now: "Me encanta el olor a deportaciones por la mañana"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia tras publicar en sus redes sociales un mensaje que ha sido interpretado como una provocación en medio de las deportaciones que se llevan a cabo en Chicago.

"Me encanta el olor a deportaciones por las mañanas", escribió Trump, para luego añadir: "Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra", una frase inspirada en la película Apocalypse Now.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que aparece vestido con uniforme militar, mientras de fondo se observa a Chicago en llamas.

El mensaje ha desatado fuertes críticas por el tono bélico y la aparente celebración de las expulsiones. Analistas señalan que la retórica de Trump busca movilizar a su base más dura, mientras que líderes comunitarios acusan al expresidente de incitar al odio en un momento de alta tensión social.

