Un hombre de 29 años, herido grave tras recibir tres puñaladas en Leganés

La tarde de este domingo ha dejado un fuerte episodio de violencia en el municipio madrileño de Leganés. Un joven de 29 años ha sido atacado en plena vía pública, recibiendo tres puñaladas en el tórax y en el abdomen.

El suceso ha ocurrido en torno a las 17:00 horas en la calle Fray Melchor Cano. Los equipos SUMMA 112 se han encontrado a la víctima en estado muy grave, aunque han logrado estabilizarle antes de su traslado al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que el herido, de nacionalidad marroquí, fue hallado y atendido en la calle. Por el momento, se investigan las circunstancias de la agresión.

