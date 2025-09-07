Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Apuñalamiento en Leganés

Un hombre de 29 años, herido grave tras recibir tres puñaladas en Leganés

Un joven de 29 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras ser apuñalado tres veces en plena calle en Leganés. El ataque, que se ha producido este domingo por la tarde, ha dejado a la víctima con heridas en el tórax y el abdomen.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112SUMMA 112

Paula Hidalgo
Publicado:

La tarde de este domingo ha dejado un fuerte episodio de violencia en el municipio madrileño de Leganés. Un joven de 29 años ha sido atacado en plena vía pública, recibiendo tres puñaladas en el tórax y en el abdomen.

El suceso ha ocurrido en torno a las 17:00 horas en la calle Fray Melchor Cano. Los equipos SUMMA 112 se han encontrado a la víctima en estado muy grave, aunque han logrado estabilizarle antes de su traslado al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que el herido, de nacionalidad marroquí, fue hallado y atendido en la calle. Por el momento, se investigan las circunstancias de la agresión.

Sociedad

