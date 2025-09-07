Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE, en el ojo del huracán mientras la oposición pide su dimisión

El concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas de Moncada (Valencia), Martín Pérez (PSOE), aparece en varios vídeos de una trifulca ocurrida durante la verbena del sábado. Testigos aseguran que saltó desde el escenario y que, entre los abucheos, con insultos a Pedro Sánchez, respondió con un corte de mangas. El propio edil defiende que su intervención fue para separar a varios jóvenes que se estaban enfrentando junto a la discomóvil.

En declaraciones a Levante-EMV, Pérez afirma que se lanzó del escenario para "poner fin a una pelea que se había originado entre jóvenes" y que antes "varios jóvenes se subieron al escenario y hubo que echarlos”. Añade: “No me gusta que las fiestas del pueblo sirvan para este tipo de cosas". Según el edil, no hubo heridos ni detenidos por parte de la Policía Local.

El PP de Moncada reclama su "dimisión inmediata" al considerar que "no puede continuar ni un día más como concejal" porque "el vídeo habla por sí solo". En un comunicado, los populares califican los gestos del edil "cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo el escenario y una agresión que no puede quedar impune", de "bochorno y vergüenza" para el municipio.

La portavoz de Vox, Elena Carrasco, denuncia "con rotundidad" el "grave" episodio y sostiene que "este tipo de actitudes son inaceptables" y"representan una amenaza directa a los valores de la libertad de expresión". Remata: "Es intolerable que un representante público recurra a la violencia", por lo que también pide su dimisión.

