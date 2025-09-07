El turismo en septiembre gana terreno por el ahorro y el descanso de la masificación

Cada vez más turistas europeos están cambiando sus hábitos de viaje y aplazando las vacaciones de verano hasta septiembre, un mes que se está consolidando como la nueva temporada alta. La tendencia responde tanto a motivos económicos —los precios de hoteles, vuelos y alquileres de coche caen significativamente respecto a julio y agosto— como a factores de comodidad, ya que permite evitar la masificación de destinos populares y escapar de las olas de calor que marcan los meses centrales del verano. Con descuentos que pueden alcanzar hasta el 25% de media en el alojamiento y ventajas adicionales en transporte y restauración, septiembre se presenta como una alternativa que combina ahorro, tranquilidad y temperaturas más agradables, al tiempo que favorece la desestacionalización de un sector clave para la economía mediterránea.

El mes favorito de los jubilados

Aunque septiembre ofrece ventajas evidentes, no todos los viajeros pueden permitirse aplazar sus vacaciones hasta entonces debido a los calendarios laborales y escolares. Sin embargo, el mes se ha convertido en la opción preferida de perfiles con mayor flexibilidad, como parejas sin hijos, personas que viajan solas y, sobre todo, jubilados. Estas personas encuentran en septiembre la oportunidad de disfrutar de destinos emblemáticos con mayor calma, sin aglomeraciones y con un gasto mucho más contenido. Para muchos, se trata de una fórmula que permite alargar el verano sin las incomodidades de la temporada alta, convirtiéndose en un auténtico secreto a voces dentro del turismo europeo.

Playas y piscinas menos masificadas

A la ventaja económica se suma el atractivo de unas vacaciones con menos aglomeraciones. Las playas, piscinas y principales atracciones turísticas se disfrutan con mayor tranquilidad en septiembre, algo especialmente valorado por quienes viajan en familia. "Somos de Barcelona y en agosto la playa es imposible", nos explica una madre que ha viajado con su marido y sus hijos. La menor masificación no solo mejora la experiencia de ocio, sino que también facilita el acceso a servicios y reduce el estrés que muchas veces acompaña a los viajes en plena temporada alta.

Los niños, a veces también se apuntan

En algunos casos, las familias deciden incluso llevarse a los hijos de vacaciones en septiembre, aunque eso suponga incorporarse al curso escolar con unos días de retraso. La misma madre entrevistada lo comentaba con naturalidad: "Que empiecen las clases el día quince, ¡y no pasa nada!". Para muchos padres, la experiencia de disfrutar juntos de un entorno más relajado y asequible compensa con creces ese pequeño ajuste en el calendario académico, demostrando que el turismo en septiembre no solo es una alternativa económica, sino también una forma distinta de entender las vacaciones familiares.

