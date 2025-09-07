Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Trump

Trump acelera los cambios: del "Departamento de Guerra" a un Despacho Oval dorado y la Guardia Nacional rumbo a Chicago

El presidente encadena anuncios simbólicos y operativos: insiste en que "descubrirá por qué el departamento de Defensa ha pasado a ser 'de Guerra'", prepara el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y redibuja la estética y los mensajes de la Casa Blanca

A3 Noticias Fin de Semana (30-08-25) La Justicia de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes hasta octubre

Trump acelera los cambios: del “Departamento de Guerra” a un Despacho Oval dorado y la Guardia Nacional rumbo a Chicago | atresplayer

Publicidad

El viernes, Donald Trump dio otro paso en su agenda de "ley y orden" al anticipar un despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen. Es la última pieza de una cadena de movimientos que mezcla decisiones de seguridad con gestos de alto impacto político y visual.

En ese mismo marco, el presidente señala que "descubrirá por qué el departamento de Defensa ha pasado a ser 'de Guerra'". La frase, que él mismo subraya para diferenciarla del nombre oficial, abre la puerta a un relato más beligerante sobre la política de defensa.

En paralelo, ha modificado el escudo del Pentágono, "para mostrar fuerza", según su entorno. La lectura en Washington es clara: el rebranding simbólico busca consolidar una imagen de músculo institucional.

Del Golfo de México al "Golfo de América"

Antes de este capítulo, el presidente rebautizó en sus mensajes el Golfo de México como "Golfo de América". El gesto, eminentemente político, encaja con su estrategia de nacionalizar el discurso geopolítico y reivindicar espacios de influencia bajo una narrativa de soberanía.

"Edad de oro": el Despacho Oval, antes y después

En redes, Trump ha difundido el lema "la edad de oro", un eslogan que encuentra su correlato en el nuevo Despacho Oval, más dorado que nunca. Molduras con brillos metálicos, cortinajes relucientes y un sello presidencial repintado en tonos oro sellan el cambio de atmósfera.

Las paredes han pasado de un minimalismo reciente a un "muro de galería" con casi una veintena de retratos de presidentes y estadistas. Vuelven a escena Winston Churchill y se mantienen Martin Luther King Jr., Benjamin Franklin, George Washington y Andrew Jackson, entre otros.

También han reaparecido las banderas de las ramas militares, la exhibición de "challenge coins" y el célebre "botón de Coca-Cola Light" sobre la mesa.

Jardín Rosado a la "manera Florida" y un gran salón de baile

Los cambios no se quedan puertas adentro. La Casa Blanca ha acometido una reforma del Jardín de las Rosas con una estética que recuerda a la residencia de Trump en Florida, y ha confirmado la construcción de un salón de baile estatal de gran formato en el Ala Este.

El proyecto, presupuestado en 200 millones de dólares, se iniciará en otoño. En los pasillos se multiplican las preguntas: ¿Tanta obra responde solo al gusto personal o a un plan para alargar su permanencia? La Casa Blanca se limita a hablar de funcionalidad y protocolo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Velatorio de Giorgio Armani en Milán: capilla ardiente abierta y funeral privado el 8 de septiembre

Giorgio Armani

Publicidad

Mundo

A3 Noticias Fin de Semana (30-08-25) La Justicia de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes hasta octubre

Trump acelera los cambios: del "Departamento de Guerra" a un Despacho Oval dorado y la Guardia Nacional rumbo a Chicago

Imagen de Carlo Acutis durante su canonización en la plaza de San Pedro en el Vaticano.

Carlo Acutis ya es el primer santo milenial

Imagen de archivo de surfistas.

El surfista muerto por un ataque de tiburón trató de salvar a todos sus amigos: "Sufrió lesiones catastróficas"

Imagen de los cuerpos de gazatíes en las inmediaciones del Hospital Al-Shifa.
Gaza

Más de 80 muertos durante un ataque israelí en Gaza: 31 de ellos murieron mientras buscaban comida

Imagen del accidente del funicular en Lisboa.
Tragedia en Lisboa

La rotura del cable subterráneo que unía los dos vagones: La principal causa del accidente del funicular de Lisboa

Dimite el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, tras la derrota electoral y la presión de su partido
Primer ministro japonés

Dimite el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, tras la derrota electoral y la presión de su partido

El líder del Partido Liberal Demócrata anuncia que deja el cargo después de perder la mayoría parlamentaria frente a las crecientes divisiones internas.

A3 Noticias Fin de Semana (07-09-25) Rusia golpea por primera vez la sede del Gobierno en Kiev: al menos tres muertos en un ataque récord de drones
Guerra Rusia - Ucrania

Rusia golpea por primera vez la sede del Gobierno en Kiev: al menos tres muertos en un ataque récord de drones

Moscú lanza más de 800 aparatos kamikaze y una docena de misiles; entre las víctimas figuran un bebé y una joven, según las autoridades ucranianas.

¿El último emperador de Japón? Hisahito, príncipe heredero reabre el debate sobre el posible fin de la dinastía

¿El último emperador de Japón? Hisahito, príncipe heredero, reabre el debate sobre el posible fin de la dinastía

La Policía británica detiene a manifestantes que apoyan al grupo proscrito Palestine Action.

Disturbios y 150 detenidos durante la protesta a favor de la organización Palestine Action en Londres

Giorgio Armani

Velatorio de Giorgio Armani en Milán: capilla ardiente abierta y funeral privado el 8 de septiembre

Publicidad