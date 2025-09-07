Trump acelera los cambios: del "Departamento de Guerra" a un Despacho Oval dorado y la Guardia Nacional rumbo a Chicago

El viernes, Donald Trump dio otro paso en su agenda de "ley y orden" al anticipar un despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen. Es la última pieza de una cadena de movimientos que mezcla decisiones de seguridad con gestos de alto impacto político y visual.

En ese mismo marco, el presidente señala que "descubrirá por qué el departamento de Defensa ha pasado a ser 'de Guerra'". La frase, que él mismo subraya para diferenciarla del nombre oficial, abre la puerta a un relato más beligerante sobre la política de defensa.

En paralelo, ha modificado el escudo del Pentágono, "para mostrar fuerza", según su entorno. La lectura en Washington es clara: el rebranding simbólico busca consolidar una imagen de músculo institucional.

Del Golfo de México al "Golfo de América"

Antes de este capítulo, el presidente rebautizó en sus mensajes el Golfo de México como "Golfo de América". El gesto, eminentemente político, encaja con su estrategia de nacionalizar el discurso geopolítico y reivindicar espacios de influencia bajo una narrativa de soberanía.

"Edad de oro": el Despacho Oval, antes y después

En redes, Trump ha difundido el lema "la edad de oro", un eslogan que encuentra su correlato en el nuevo Despacho Oval, más dorado que nunca. Molduras con brillos metálicos, cortinajes relucientes y un sello presidencial repintado en tonos oro sellan el cambio de atmósfera.

Las paredes han pasado de un minimalismo reciente a un "muro de galería" con casi una veintena de retratos de presidentes y estadistas. Vuelven a escena Winston Churchill y se mantienen Martin Luther King Jr., Benjamin Franklin, George Washington y Andrew Jackson, entre otros.

También han reaparecido las banderas de las ramas militares, la exhibición de "challenge coins" y el célebre "botón de Coca-Cola Light" sobre la mesa.

Jardín Rosado a la "manera Florida" y un gran salón de baile

Los cambios no se quedan puertas adentro. La Casa Blanca ha acometido una reforma del Jardín de las Rosas con una estética que recuerda a la residencia de Trump en Florida, y ha confirmado la construcción de un salón de baile estatal de gran formato en el Ala Este.

El proyecto, presupuestado en 200 millones de dólares, se iniciará en otoño. En los pasillos se multiplican las preguntas: ¿Tanta obra responde solo al gusto personal o a un plan para alargar su permanencia? La Casa Blanca se limita a hablar de funcionalidad y protocolo.

