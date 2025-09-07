Atropello mortal en Ibiza: muere un joven y dos jóvenes resultan heridas

Un todoterreno arrolló este domingo a tres peatones en Sant Antoni (Ibiza). El balance provisional es de un joven fallecido, una herida en estado crítico y una tercera herida leve. La Policlínica Nuestra Señora del Rosario confirmó el deceso de una de las personas atendidas tras su ingreso.

La otra víctima con lesiones de mayor gravedad continúa ingresada en estado crítico en el mismo centro. La tercera afectada, una mujer de 23 años, de Reino Unido, fue trasladada al Hospital Can Misses, donde permanece consciente y estable en Urgencias.

Dónde y cuándo ocurrió

La central del SAMU 061 recibió el aviso a las 11:28 horas. El atropello se produjo en Carrer des Molí, número 13, frente a la playa des Pouet. Se activó un dispositivo de emergencias con tres ambulancias, dos medicalizadas y una de soporte vital básico, ante la presunción de gravedad comunicada desde la escena.

Las personas con lesiones de mayor entidad fueron evacuadas a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde se confirmó el fallecimiento de una de ellas al poco tiempo de llegar, según el propio centro. La tercera víctima, de 23 años y nacionalidad británica, ingresó en Can Misses a las 12:46 horas y evoluciona de forma estable, de acuerdo con el Área de Salud de las Pitiusas.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias del siniestro ni sobre la identidad de los afectados, salvo la información clínica y de nacionalidad de la joven ingresada en Can Misses. Tampoco se han facilitado detalles oficiales sobre el conductor del todoterreno.

