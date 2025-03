Trump afirma que las conversaciones con Rusia "han sido muy productivas" y adelanta que hay "muchas posibilidades de que la guerra llegue a su fin"

Durante la tarde del jueves, el presidente ruso Vladimir Putin, se reunió con el enviado especial estadounidense enviado por Donald Trump, Steve Witkoff, con el objetivo de negociar la tregua y poner fin al conflicto armado en ucrania. Desde la Casa Blanca adelantaron que las conversaciones estaban "yendo bien".

Era lo único que se sabía hasta que Trump ha publicado un mensaje a través de la red social 'Truth' asegurando que las conversaciones que tuvieron con el presidente ruso fueron "muy buenas y productivas". Además abre una puerta a la esperanza de acabar con el conflicto: "Hay muchas posibilidades de que esta horrible y sangrienta guerra finalmente pueda llegar a su fin".

Pero el mensaje no estaba cargado solo de la reunión entre el enviado especial estadounidense y el ruso. El republicano alertaba de que las tropas ucranianas se encuentran "rodeadas por el ejército ruso en una posición muy mala y vulnerable", por lo que ha pedido al Kremlin que salve las miles de vidas ucranianas, informando que en el caso de que no lo hiciera "sería una masacre horrible, que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial".

Esta noche, un ataque por parte de Ucrania ha incendiado una refinería de Tuapse, cerca del Mar Negro, ha denunciado el gobernador de la ciudad rusa de Krashnodar, Veniamin Kondratiev. No ha especificado si el ataque ha sido con misiles y drones, y ha confirmado que no hay heridos.

El presidente ruso no contempla un alto al fuego con la tregua que propone Estados Unidos y asegura que todavía tienen que discutir varios temas "con nuestros colegas y socios estadounidenses": "La idea en sí es correcta y sin duda la apoyamos, pero hay varios temas que debemos discutir". Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que "nunca hemos estado tan cerca" del fin del conflicto.

Zelenski confía en Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a Trump a través de un hilo en la red social 'X' que presione a Rusia para que acepte una tregua: "Se necesitan medidas firmes. Es necesario ejercer una fuerte presión sobre el único que quiere continuar esta guerra. Esto es lo que significa 'paz mediante la fuerza'".

En el día del Voluntariado Militar ucraniano, Zelenski ha honrado la valentía de los que han defendido a su país "durante mucho tiempo". Y ha afirmado que no desea a ninguna región lo que ha vivido su país y solo desean "que Rusia deje en paz a nuestro pueblo y que los ocupantes rusos abandonen nuestro territorio", además ha añadido que su lucha es por la independencia y seguridad.

Después de las reuniones en Arabia Saudí, ha manifestado su confianza en el presidente y socios estadounidense: "Queremos confiar en Estados Unidos y en su presidente. Ucrania está lista para actuar con rapidez y de forma constructiva".

La tregua

Estados Unidos propone a Rusia una tregua temporal de 30 días, pero los rusos no lo aceptan, ya que piensan que solo sería un "respiro" al ejército ucraniano. El objetivo es "un arreglo pacífico duradero" que acabe con el conflicto, pero con ciertas condiciones. Entre estas se encuentran que Ucrania no forme parte de la OTAN, que se reconozca a Crimea como parte del territorio ruso y la anexión de cuatro provincias ucranianas.

