Los viajes de Robert Prevost a España antes de ser papa

A tan solo unos días de que comience la esperada visita de León XIV por España, los fieles esperan entusiasmados la llegada de Robert Prevost como Papa a nuestro país.

La cita dará comienzo el próximo sábado 6 de junio en Madrid pero no será la primera vez que el pontífice recorrerá la geografía española.

Antes de ser elegido Papa, Robert Prevost hizo más de una estancia en España. La primera de ellas se remonta a 1982, cuando pasó mes y medio viajando en furgoneta por distintas ciudades del norte de la península. Durmiendo en tienda de campaña o en casa de uno de sus compañeros de estudios en Roma, un joven Prevost de 26 años visitó Lugo, incluida la catedral y su centro histórico. También la zona de Ferrol, algunas playas en las rías de Pontevedra y, por supuesto, Santiago, donde posaron ante la Puerta Santa abierta junto a otros hermanos agustinos.

Tras empaparse bien del paisaje gallego, el pontífice volvió a nuestra tierra ya como prior de los agustinos, en 2002. Se desplazó hasta elmunicipio toledano de Oropesa para la canonización del agustino Alonso de Orozco. En el mismo año, realizó el que sería el primero de sus frecuentes viajes a Castilla y León. Robert Prevost visitó León para celebrar el centenario del colegio de los Agustinos.

Gran conocedor de la geografía española

Además, visitará Tenerife en unos días como León XIV, pero la realidad es que Robert Prevost conoce bien la isla desde 2003. Hasta en dos ocasiones, ha recorrido la Isla de la Eterna Primavera. En ambas se hospedó en la única comunidad agustina del archipiélago, la de Puerto de la Cruz.

También vuelve a Cataluña, que ha visitado al menos en otras dos ocasiones. La comunidad agustina data la primera de esas estancias en Badalona en 2003 y la otra entre 2007 y 2013, aunque consta al menos otro viaje a Cataluña, en 2011, cuando acudió a Montserrat en una visita privada al monasterio.

En 2004, Prevost visitó La Rioja y Navarra, por la que volvería a pasar en 2015. Al año siguiente, viajó por Zaragoza para reunirse con los tres últimos rectores del Colegio San Agustín de la capital aragonesa y también visitó València durante dos días.

Asimismo, ha viajado por Palma de Mallorca y distintas ciudades andaluzas como Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga.

En la que será la primera de sus paradas de la actual ruta por España, Madrid, es especialmente recordado por su paso por el colegio San Agustín al que acudió a celebrar su 50 aniversario. En esta ocasión, pasará cuatro días en la capital en los el pontífice protagonizará multitud de actos con gran afluencia de fieles.

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