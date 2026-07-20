Efemérides de hoy 20 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 20 de julio?

El 20 de julio de 1969, Estados Unidos consigue el primer alunizaje en la historia de la humanidad. El módulo lunar descendió sobre el 'Mar de la Tranquilidad', posando su estructura en la superficie de la Luna. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin pasaron las siguientes seis horas configurando los sistemas para asegurar la viabilidad de la estancia y verificando los parámetros de reincorporación con el módulo de mando Columbia, que permanecía en la órbita lunar bajo el mando del piloto Michael Collins. Con los protocolos completados, Armstrong abrió la escotilla y, a las 02:56 UTC del 21 de julio, se convirtió en el primer ser humano en pisar el satélite, pronunciando la célebre frase: "Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad". Este hito tecnológico operó como una de las herramientas de propaganda más efectivas para EE. UU., consolidando su victoria en la Carrera Espacial contra la Unión Soviética.

Un 20 de julio, pero de 1944, se ejecuta la 'Operación Valkiria', el atentado fallido contra Adolf Hitler en la recta final de la Segunda Guerra Mundial. El coronel Claus von Stauffenberg fue el encargado de transportar y activar el maletín cargado con explosivos, ubicándolo bajo la mesa de conferencias donde el dictador se reunía con su Estado Mayor. Aunque el plan operativo estaba coordinado, dos factores fortuitos determinaron su fracaso. Primero, el maletín fue desplazado accidentalmente por el coronel Heinz Brandt, quedando detrás de uno de los soportes de madera maciza que terminó absorbiendo la onda expansiva. Segundo, la reunión, prevista inicialmente en un búnker sellado, se trasladó debido al calor del verano a una barraca de madera en la superficie, cuyas ventanas abiertas disiparon la presión letal de la bomba. Hitler sobrevivió sufriendo únicamente lesiones leves, mientras que Stauffenberg y sus principales coconspiradores fueron fusilados esa misma noche en Berlín.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de julio?

1221.- Colocan la primera piedra de la catedral de Burgos.

1897.- Sesión inaugural de la Academia Brasileña de Letras, primera de esta clase en Sudamérica.

1923.- Pacho Villa es asesinado en México.

1936.- Muere el general Sanjurjo al estrellarse su avioneta cuando iba a encabezar el golpe de Estado contra la República española.

1936.- Asalto republicano al cuartel de la Montaña, único reducto en Madrid de los rebeldes franquistas, con cientos de bajas.

1948.- Syngman Rhee es elegido primer presidente de la República de Corea del Sur, tras la división de la península en dos países.

1971.- Descubrimiento de la Dama de Baza (Granada), uno de los hallazgos arqueológicos más destacados del siglo XX en España.

1974.- Tropas turcas invaden Chipre en respuesta al golpe de Estado de oficiales griegos de la Guardia Nacional.

1988.- Es detenido el boliviano Roberto Suárez Gómez, 'el rey de la coca', cerca de la frontera con Brasil.

2002.- España y Marruecos alcanzan un acuerdo sobre la isla de Perejil. Se vuelve a la situación anterior a la ocupación marroquí.

2017.- Exhuman los restos de Salvador Dalí para extraer su ADN por una demanda de paternidad.

¿Quién nació el 20 de julio?

1304.- Francesco Petrarca, poeta italiano.

1918.- Olga Ramos, cupletista española.

1925.- Jacques Delors, expresidente francés de la Comisión Europea.

1938.- Natalie Wood, actriz estadounidense.

1947.- Carlos Santana, guitarrista mexicano.

1973.- Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega.

1980.- Gisele Bündchen, modelo brasileña.

¿Quién murió el 20 de julio?

1945.- Paul Valery, escritor francés.

1973.- Bruce Lee, actor estadounidense.

1990.- Serguei Paradjanov, cineasta soviético.

2004.- Antonio Gades, bailarín español.

2011.- Lucien Freud, pintor británico.

2013.- Helen Thomas, periodista estadounidense.

2009.- 2014.- Álex Angulo, actor español.

¿Qué se celebra el 20 de julio?

Hoy, 20 de julio, se celebra el Día Mundial del Ajedrez.

Horóscopo del 20 de julio

Los nacidos el 20 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 20 de julio

Hoy, 20 de julio, se celebran las santas Librada, Casia, Severa y los santos Pablo de Córdoba, Elías y Aurelio de Cartago.