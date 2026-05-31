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La Policía Nacional ya custodia el papamóvil de León XIV: así ha aterrizado en Barcelona

El famoso vehículo en el que se moverá el Santo Padre ya ha llegado a la Ciudad Condal.

La Policía Nacional ya custodia el papamóvil de León XIV

La Policía Nacional ya custodia el papamóvil de León XIV | X: @policia

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Este domingo ha llegado a España el papamóvil, uno de los dos vehículos que utilizará el papa León XIV en su visita a España que comenzará el próximo sábado 6 de junio en Madrid y finalizará el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife, desde donde pondrá rumbo de vuelta a Roma.

"Uno de los dos vehículos que utilizará el Papa León XIV durante su visita a España 🇪🇸 ya está custodiado por @policia en Barcelona. El trabajo y la colaboración del Ejercito Aire está siendo fundamental para la logística del dispositivo de seguridad", ha informado en su cuenta de X la Policía Nacional.

El pontífice abandonará la capital el martes 9 de junio camino Barcelona, no obstante, hay que tener en cuenta que la ciudad entrará prácticamente en colapso, y hasta quince estaciones de metro permanecerán cerradas según la Comunidad de Madrid. Consúltalas aquí.

Sin duda será una visita histórica para el país ya que hace 15 años que un Papa no visita España, desde que Benedicto XVI fue a Madrid en 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

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