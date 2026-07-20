Las lágrimas de Messi tras perder su último Mundial ante España

Este domingo, 19 de julio, Lionel Messi jugaba, a sus 39 años, la final del Mundial enfrentándose contra España.

Hasta que Slavko Vinčić no pitara el final del partido, y España se hiciera campeona del mundo, no se sabía exactamente lo que podría suceder.

Mientras tanto, el máximo representante de los argentinos, Messi, felicitó a unos jugadores de nuestra Selección, después el jugador se quedó solo, en silencio, sentado en mitad del campo, y rompió a llorar por lástima de no llevarse la victoria y por haber marcado un final a una historia que no quería terminar.

A pesar de no haber tenido un gran partido, Messi terminó siendo la esperanza para una Argentina que tardó más de 115 minutos en tener una ocasión clara de gol.

Messi en el suelo | Europa Press

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