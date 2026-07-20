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Las lágrimas de Messi tras perder su último Mundial ante España

El jugador argentino no ha podido evitar emocionarse ante la derrota contra España.

Las lágrimas de Messi ante perder su último mundial

Las lágrimas de Messi ante perder su último mundial Reuters

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Ruth Galvez
Publicado:

Este domingo, 19 de julio, Lionel Messi jugaba, a sus 39 años, la final del Mundial enfrentándose contra España.

Hasta que Slavko Vinčić no pitara el final del partido, y España se hiciera campeona del mundo, no se sabía exactamente lo que podría suceder.

Mientras tanto, el máximo representante de los argentinos, Messi, felicitó a unos jugadores de nuestra Selección, después el jugador se quedó solo, en silencio, sentado en mitad del campo, y rompió a llorar por lástima de no llevarse la victoria y por haber marcado un final a una historia que no quería terminar.

A pesar de no haber tenido un gran partido, Messi terminó siendo la esperanza para una Argentina que tardó más de 115 minutos en tener una ocasión clara de gol.

Messi en el suelo
Messi en el suelo | Europa Press

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