La Feria del Belén vuelve a vestir de Navidad el corazón de Sevilla

La Avenida de la Constitución ha vuelto a transformarse en un paseo navideño donde el olor a barro cocido, las charlas entre artesanos y el ir y venir de visitantes componen una estampa ya imprescindible en estas fechas. La Feria del Belén de Sevilla, que este año alcanza su 32ª edición, abrió sus puertas el pasado 8 de noviembre y permanecerá activa hasta el 23 de diciembre, consolidándose como uno de los encuentros más singulares y reconocidos del belenismo en España.

Quien se acerque estos días a los alrededores de la Catedral comprobará que la Navidad ha empezado oficialmente en la ciudad. En los más de 25 stands que componen la muestra, figuras de pastores, animales, ángeles y, cómo no, los Reyes Magos se disputan la atención de los visitantes. Cada pieza, elaborada de manera artesanal por maestros de distintos puntos de Andalucía, se convierte en un pequeño tesoro para quienes buscan completar su pesebre o comenzar uno desde cero.

ACOBE, la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla, organiza una vez más este encuentro que comenzó en 1993 con 28 puestos situados exactamente en el mismo espacio en el que hoy sigue celebrándose a día de hoy. Con el paso de los años, la cita fue convirtiéndose en fundamental para sevillanos y turistas. Tanto es así que fue reconocida en 2023 como Bien de Interés Cultural de carácter etnológico en Andalucía.

A la espera del tradicional aumento de visitantes durante el puente de la Inmaculada, los artesanos ya trabajan sin descanso. Quienes deseen acercarse pueden hacerlo de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los fines de semana y festivos el horario es de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00. Un calendario amplio que permitirá a miles de personas disfrutar, un año más, de una de las ferias navideñas más emblemáticas del país.

