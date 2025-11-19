Vicente Vallés, sobre los problemas judiciales de Ábalos y Cerdán: "Sánchez sabe que sus socios son bastante comprensivos"

El primer secretario de Organización que Pedro Sánchez nombró en el PSOE, cuando recuperó el liderazgo del partido en 2017, fue José Luis Ábalos. Ahora, la fiscalía pide para él 24 años de cárcel por un caso de supuesta corrupción. Es la primera petición de pena para un directo colaborador del presidente del gobierno.

En breve llegará la segunda, que corresponderá a Santos Cerdán, que fue elegido por Sánchez como sucesor de Ábalos. Cerdán ha estado en prisión preventiva durante cinco meses, ante el temor del juez de que pudiera fugarse o destruir pruebas. Es el primer dirigente socialista, del entorno del presidente, que ingresa en la cárcel acusado de corrupción. Estamos, por tanto, ante dos hechos muy relevantes, si se tiene en cuenta que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, gracias, precisamente, a una moción de censura justificada por la corrupción del PP.

Los problemas judiciales de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán hacen que la situación política de Moncloa sea difícil e incómoda. Pero Pedro Sánchez cuenta con una ventaja importante a su favor: sabe que algunos de sus socios son bastante comprensivos, y muestran una gran elasticidad ante los escándalos que afectan al entorno del presidente.

