Rompían la cadena de frío y reetiquetaban pescado caducado: intervenidas 20 toneladas de marisco en mal estado en Palma

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en coordinación con la Dirección General de Salud Pública del Govern balear, ha llevado a cabo una intervención sanitaria.

Durante una inspección realizada el pasado mes de abril en una empresa distribuidora de pescados y mariscos situada en Palma de Mallorca, fueron localizadas 20 toneladas de marisco y pescado considerados no aptos para el consumo humano. Este tipo de irregularidades puede tener consecuencias muy graves, especialmente cuando la mercancía se destina a restaurantes o grandes superficies

Fue entonces cuando los agentes, junto con técnicos sanitarios, pudieron comprobar que la mayoría de los productos estaban caducados, ya que presentaban fechas de consumo del año 2019. Además, también se pudo detectar que estos alimentos, habían roto la cadena de frío, siendo posteriormente descongeladas y congeladas de nuevo, una práctica totalmente prohibida debido al grave riesgo que supone para la salud pública.

Riesgo real para los consumidores

Según las autoridades, romper con la cadena de frío se trata de una grave irregularidad que puede provocar la proliferación de bacterias peligrosas, como la Salmonella o el Anisakis, suponiendo un riesgo real para los consumidores. La intervención impidió que dichos productos llegaran al mercado, evitando así posibles intoxicaciones alimentarias.

¿Cuál fue la sanción?

La inspección se saldó con la inmovilización total de la mercancía y con la apertura de un expediente sancionador a la empresa implicada. Se le atribuyen dos infracciones muy graves relacionadas con la normativa de salud pública y protección del consumidor, por un importe total de 90.000 euros. La investigación sigue abierta para acabar de determinar si existen responsabilidades penales.

Refuerzo de controles

Fuentes oficiales han señalado que este tipo de controles se van a intensificar, especialmente de cara a la temporada navideña, cuando aumenta el consumo de productos del mar. El objetivo es garantizar que los alimentos comercializados cumplan con todas las garantías sanitarias y legales.

Es por ello, que las autoridades recuerdan a los consumidores la importancia de adquirir productos alimentarios que pertenezcan únicamente a establecimientos autorizados y verificar siempre el etiquetado y la fecha de consumo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.