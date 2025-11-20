Efemérides de hoy 20 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 20 de noviembre?

El 20 de noviembre de 1992, un voraz incendio se declara en el castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de la reina Isabel II. Las llamas se propagan con rapidez, afectando a salas históricas y obras de arte de incalculable valor. El fuego, que tarda 15 horas en ser controlado, deja imágenes impactantes: columnas de humo elevándose sobre la fortaleza medieval, mientras equipos de emergencia luchan por salvar el patrimonio.

El siniestro abrió un intenso debate sobre la financiación de la restauración, involucrando a la opinión pública en la preservación del legado real. La reconstrucción duró 5 años y costó 36 millones de libras, pero devolvió al castillo su esplendor original. El incendio no solo marcó un capítulo oscuro en la historia británica, sino que también transformó la relación entre la monarquía y la sociedad, reforzando la conciencia sobre la fragilidad del patrimonio cultural.

Un 20 de noviembre, pero de 1975, Francisco Franco, jefe del Estado desde 1939, fallece tras una larga agonía en el Palacio de El Pardo, poniendo fin a una dictadura que se prolongó durante cuatro décadas. La noticia, anunciada en la madrugada, sacudió al país y abrió un periodo de incertidumbre política. Millones de españoles siguieron los acontecimientos por radio y televisión, mientras se organizaban los funerales de Estado y se preparaba la sucesión.

Con su muerte comenzó la transición hacia la democracia. El régimen autoritario que había gobernado España desde la Guerra Civil dio paso a un proceso histórico que transformaría la vida política y social del país. La proclamación de Juan Carlos I como rey y la posterior aprobación de la Constitución de 1978 consolidaron el cambio, dejando atrás años de censura y represión. Aquel noviembre quedó grabado como el inicio de una nueva etapa, marcada por la esperanza y el desafío de construir un sistema democrático.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de noviembre?

1789.- Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución.

1815.- Las potencias europeas extienden a favor de Suiza un documento en el que garantizan su perenne neutralidad e inviolabilidad.

1936.- Fusilamiento en la cárcel de Alicante de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

1945.- Comienza el proceso de Nuremberg contra ocho organizaciones hitlerianas y 24 dirigentes nazis acusados de crímenes de guerra.

1982.- Se disuelve la organización política española de extrema derecha, Fuerza Nueva.

1984.- El GAL asesina en San Sebastián (España) al dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard.

1984.- Comienza a publicarse en Japón el manga Dragon Ball.

1985.- Microsoft saca al mercado la versión 1.0 de Windows, la primera del sistema operativo más popular.

1989.- El diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza es asesinado en un restaurante de Madrid.

1995.- La BBC emite en el Reino Unido una histórica entrevista con Diana de Gales en la que la princesa habla de los problemas en su matrimonio y sus conflictos personales.

2019.- El príncipe Andrés de Inglaterra anuncia que abandona sus "funciones públicas", tras verse involucrado en un escándalo por sus vínculos con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

¿Quién nació el 20 de noviembre?

1889.- Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense.

1925.- Maya Plisetskaya, bailarina y coreógrafa española de origen ruso.

1934.- Francisco Ibáñez Gorostidi, Paco Ibáñez, cantautor y poeta español.

1956.- Bo Derek, actriz norteamericana.

1962.- José Antonio Lara, ex funcionario de prisiones español secuestrado por ETA durante 532 días.

1978.- Fran Perea, actor y cantante español.

1981.- Tamara Falcó Preysler, marquesa de Griñón, empresaria española.

¿Quién murió el 20 de noviembre?

1894- Antón Rubinstein, pianista y compositor ruso.

1910.- Leon Tolstoi, escritor ruso.

1959.- Consuelo Portella Audet "La Chelito", cantante y bailarina española.

1978.- Giorgio Chirico, pintor italiano.

2011.- Javier Pradera, periodista español.

2014.- Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, aristócrata española.

2022.- Hebe de Bonafini, argentina, presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

¿Qué se celebra el 20 de noviembre?

Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Infancia.

Horóscopo del 20 de noviembre

Los nacidos el 20 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 20 de noviembre

Hoy, 20 de noviembre, se celebran los santos Agapito, Beltrán, Benigno, Dionisio, Edmundo, Félix de Valois, Gregorio, Octavio.