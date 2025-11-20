Muere una niña de dos años al desplomarse un muro en una azotea de Fuente Palmera

Una niña de dos años ha fallecido este jueves en Fuente Palmera (Córdoba) tras quedar atrapada bajo un muro que se derrumbó en la azotea de un edificio de la localidad. El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha confirmado que el accidente se produjo sobre las 17:10 horas, cuando un familiar alertó de que un tabique de aproximadamente metro y medio había cedido de manera súbita, dejando a la menor atrapada.

Las primeras llamadas movilizaron a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y a los Bomberos de La Carlota, aunque finalmente estos últimos no tuvieron que intervenir, ya que el derrumbe no generó riesgo estructural adicional en el inmueble. El suceso ocurrió en un edificio de dos plantas, cuya azotea era utilizada por la familia en el momento del accidente.

Fuentes del Servicio Andaluz de Salud han indicado que la niña falleció en el lugar y que, pese a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, no fue posible realizar ninguna maniobra que permitiera salvar su vida debido a la gravedad del impacto.

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha mostrado su consternación por lo ocurrido y ha trasladado su apoyo a la familia de la menor. La Guardia Civil ha abierto diligencias para aclarar las circunstancias del derrumbe y determinar si el estado del muro presentaba algún tipo de deterioro o anomalía que pudiera haber provocado el siniestro.

