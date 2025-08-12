El fuego arrasa Zamora y León con 15 incendios activos, más de 3.700 evacuados y miles de hectáreas calcinadas

España arde. La jornada del lunes en Castilla y León se ha convertido en una carrera contra el tiempo para extinguir las llamas. La comunidad afronta hasta 15 incendios activos que han puesto en jaque a sus habitantes y a los servicios de emergencia. Los focos de mayor preocupación siguen localizados en Zamora y León, donde más de 3.700 personas han sido desalojados y hay más de 1.200 efectivos luchan contra las llamas..

Solo en el incendio de Yeres en León, que afecta de lleno al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se han calcinado más de 1.500 hectáreas y el fuego sigue activo con nivel 2 de peligrosidad.

La prioridad de los efectivos es evitar que se una al incendio de Llamas de Cabrera, lo que podría agravar aún más la situación. En la comarca del Bierzo, el fuego ha provocado el desalojo o confinamiento de centenares de vecinos en diversos pueblos, y el temor persiste en zonas como Pombriego y Voces que permanecen bajo vigilancia máxima.

Los cambios de viento y las altas temperaturas complican los trabajos de los bomberos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y numerosos voluntarios locales. Muchos vecinos con mangueras han intentado proteger sus casas y sus plantaciones, mientras otros han visto sus viviendas y naves agrícolas completamente arrasadas.

Varios de los vecinos explicaban que lo vivido "ha sido un desastre tras otro desastre, tras otro desastre", y aunque algunos pasaron momentos de incertidumbre "porque veías todo el fuego encima", otros son optimistas al ver que "por lo menos la casa está bien. "

Hasta el momento, en Castilla y León no hay que lamentar víctimas mortales, aunque se han contabilizado cuatro heridos leves, dos entre los equipos de extinción y dos vecinos por quemaduras. Muchos ya han podido regresar a sus hogares, pero los expertos alertan que las fuertes rachas de viento previstas podrían reactivar los frentes apagados. En Zamora, ocho pueblos han sido evacuados y el fuego amenaza numerosas localidades.

Puente señala a Mañueco

Las críticas contra los responsables políticos no cesan ni en momentos como este. El ministro de Transportes, Óscar Puente, respondiendo a un mensaje de Feijóo sobre los incendios, lanzó un dardo al presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco por ausentarse mientras la comunidad "se está quemando de arriba abajo".

Usando la ironía en 'X', Puente declaró que "si un Presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido".

Además, el ministro ha calificado la situación en Castilla y León de "calentita" y ha pedido a Mañueco que regrese de Cádiz para gestionar la emergencia. Por su parte, el 10 de agosto el presidente autonómico aseguró en 'X' estar "centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia", agradeciendo a los equipos que luchan contra el fuego y exigiendo "implacabilidad con los autores de estos atentados contra la vida y el patrimonio". Durante estas últimas horas ha hecho conocedor que ha estado presente en la reunión del CECOPI en Zamora para coordinar los incendios.

Tampoco se ha escapado de las críticas el Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha sido señalado por estar fuera de la comunidad al iniciarse la emergencia. El consejero ha intentado justificar su ausencia alegando que estaba en una comida institucional en Gijón, pero sostuvo que en cuanto se tuvo conocimiento del desastre se desplazó a la zona afectada: "Tenemos la mala costumbre de comer a mediodía. Evidentemente, en el momento en el que se tuvo conocimiento de que las cosas cambiaban estábamos ya de camino", aseguró en declaraciones a la Cadena Ser.

