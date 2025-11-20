Detenido por robar más de un millón de euros en joyas durante el apagón

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del robo de alrededor de 2.200 piezas en la joyería 'José Luis' en el Centro Comercial de Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes. Todas ellas están valoradas en más de un millón de euros. El robo ocurrió durante el apagón que afectó a todo el país el pasado 28 de Abril.

El caco aprovechó la caída de la red eléctrica al quedar inutilizadas las cerraduras y pudo acceder al botín cuando fue abriendo cuidadosamente las vitrinas de los expositores. Entre las piezas sustraídas se incluye una valiosa colección de oro blanco y brillantes. La policía pudo identificar el vehículo con el que se desplazó hasta el centro comercial, un coche de segunda mano que había comprado hace unos meses.

En el momento de la detención portaba cerca de 3.000 euros en efectivo cuyo origen no pudo justificar, así como una de las joyas sustraídas, que colgada del cuello. El avance de las pesquisas permitió determinar que el hombre realizaba frecuentes entradas y salidas de España, empleando distintas identidades para eludir la acción policial y judicial.

Al día siguiente del robo vendió el coche y se marchó de España. Fue localizado recientemente en territorio nacional y detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Se ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.