Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Casa de los horrores

Piden 266 años de cárcel para el médico acusado de torturar a sus 8 hijos: el infierno oculto en un chalet de Colmenar Viejo

La Comunidad de Madrid reclama duras penas para el doctor del Gregorio Marañón y su esposa, señalados por años de humillaciones, violencia y abusos contra los menores.

Casa de los horrores

La Comunidad de Madrid reclama duras penas para el doctor del Gregorio Marañón y su esposa | Antena 3 Noticias

Publicidad

Irene Marín
Publicado:

Lo que parecía un tranquilo chalet en Colmenar Viejo escondía, según la investigación, un escenario de violencia sostenida contra ocho menores. La Guardia Civil detuvo en abril de 2023 al médico Domingo S. S., trabajador del Hospital Gregorio Marañón, y a su esposa tras la denuncia de una de las niñas. La intervención permitió liberar a los ocho hijos del matrimonio cinco niñas y tres niños que, según la acusación, vivían sometidos a un régimen de miedo y humillación constante.

La Comunidad de Madrid solicita 266 años y nueve meses de prisión para el padre y 185 años para la madre. Ambos están acusados de malos tratos continuados, lesiones físicas y psíquicas, detención ilegal y agresiones sexuales, según el escrito presentado ante la Audiencia Provincial.

El padre, según la fiscalía, era quien imponía este ambiente de terror, mientras que la madre participaba y avalaba el sistema de castigos. Sus abogados, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, han evitado pronunciarse sobre las durísimas peticiones de prisión.

Un clima de terror con castigos extremos

La acusación detalla episodios que describen un control absoluto sobre los menores. El padre llegó a atar a uno de los hijos al tiro de la escalera con cinta aislante, dejándolo durante horas inmovilizado mientras él acudía a trabajar. El hambre, la privación de sueño y los encierros en el sótano se utilizaban como herramientas habituales de castigo.

En otra ocasión, tras descubrir que tres de sus hijos habían visto la televisión, una conducta estrictamente prohibida, el médico los llevó a la cocina, los desnudó y los golpeó con un rodillo de amasar. Según el informe, la lista de agresiones continúa con ataques utilizando cuchillos, rodillos, una maza o incluso un sacacorchos, así como episodios de asfixia que dejaban a los niños sin aire durante segundos.

Por estos hechos, la Comunidad de Madrid pide 129 años de cárcel para el médico y 35 más por las lesiones psicológicas que arrastran siete de los menores.

Abusos sexuales y secuelas psicológicas profundas

Además de la violencia física, la acusación solicita 102 años adicionales para el padre y 86 para la madre por diversos delitos de agresión sexual contra las dos hijas mayores. Según su relato, ambas fueron obligadas durante meses a ver vídeos pornográficos como forma de castigo y humillación, recibiendo golpes si apartaban la vista. Incluso en una ocasión fueron obligadas a realizar tocamientos a la madre "de la forma que se veía en los videos".

Las secuelas para los menores son profundas: cicatrices, daños dentales, ansiedad, depresión, episodios de autolesiones e ideación suicida. Actualmente, todos ellos permanecen bajo la tutela de la Comunidad de Madrid mientras avanza un proceso judicial que podría convertirse en uno de los más graves registrados por violencia intrafamiliar en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"

Aplazado el juicio a la forense de Sevilla acusada de humillar a víctimas de agresiones sexuales: "No tendrías que haberte ido con él"

Publicidad

Sociedad

El Ayuntamiento de Valencia ha organizado un simulacro de inundaciones en La Torre

Valencia pone en marcha el primer simulacro de inundaciones tras la DANA y moviliza a más de 100 efectivos: "Es necesario"

Casa de los horrores

Piden 266 años de cárcel para el médico acusado de torturar a sus 8 hijos: el infierno oculto en un chalet de Colmenar Viejo

¿Qué probabilidades hay de curar el cáncer de mama?

El gran reto oculto del cáncer de mama: por qué tantas mujeres abandonan el tratamiento

Tirar las toallitas por el inodoro afecta al planeta y a nuestro bolsillo
DÍA SANEAMIENTO

Tirar las toallitas por el inodoro afecta al planeta y a nuestro bolsillo

La historia de María José Serrano
Abuso Sexual infantil

De víctima silenciosa a referente en la lucha contra el abuso infantil, la historia de María José Serrano: "Crecí con miedo"

Un instituto de Algeciras conquista un premio mundial en la Cumbre del Clima con un corto rodado en El Rinconcillo
Cumbre del Clima

Un instituto de Algeciras conquista un premio mundial en la Cumbre del Clima con un corto rodado en El Rinconcillo

El IES Levante se convierte en el primer centro público andaluz en obtener este reconocimiento internacional gracias a Costa Futura, un proyecto científico y emocional que analiza el impacto real de la subida del nivel del mar en su propio barrio.

Centros de menores inmigrantes, colapsados en Canarias
Inmigración Canarias

Canarias acumula más de 785 denuncias por desaparición de menores migrantes tutelados

La mayoría de los casos se concentra en la provincia de Las Palmas. Son datos del informe anual de personas desaparecidas que publica el Ministerio del Interior.

Asentamiento de Bac de Roda calcinado

Desalojan el asentamiento de Bac de Roda que ardió este martes por "riesgo muy grave" para las personas

Baliza V16

Balizas V16: Cuenta atrás para su uso obligatorio, requisitos de la DGT y multas si no están homologadas

Un incendio en un garaje de Colmenar Viejo obliga a desalojar a 150 personas

Hasta 150 personas quedan desalojadas de un incendio en un garaje de Colmenar Viejo

Publicidad