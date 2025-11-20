Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Murcia

Conmoción en Puente Tocinos por la trágica muerte de Carmelina, de 89 años: la arrastraron para robarle

Carmelina tenía 89 años y ahora sus vecinos la recuerdan por su vitalidad. "Era una mujer muy agradable y simpática".

Carmelina

Conmoción en Puente Tocinos por la trágica muerte de Carmelina | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

La pedanía murciana de Puente Tocinos no sale de su asombro tras la trágica muerte de su vecina Carmelina, de 89 años, a quien asaltaron en plena calle, la tiraron al suelo y la arrastraron para robarle la medalla que llevaba.

Todos sus vecinos recuerdan a Carmelina por su vitalidad. Nos cuentan que "era una mujer muy agradable y simpática". Cada tarde se reunía con sus amigas en un centro de mayores, donde "echaban su partidilla a las cartas".

El suceso ocurrió cuando Carmelina regresaba a casa con su andador como cada día. Dos chicos en moto le zarandearon en un paso de cebra para arrancarle la medalla del cuello. "Le dieron un trastazo y la tiraron al suelo". La dejaron malherida, tumbaba en la acera, y "le rompieron cinco costillas", cuenta una vecina ante los micrófonos de Antena 3 Noticias. Hay quienes lamentan lo ocurrido, todo "para las cuatro perras que llevaría".

Se busca a los atacantes

La familia de Carmelina pide ayuda a través de unos carteles, con los que buscan pistas para identificar a los culpables.

Se busca a dos chicos jóvenes, vestidos con ropa deportiva. Podrían ser los mismos que asaltaron a Josefa hace unas semanas, quien nos cuenta: "me rompió el vestido, me cogió el cuello y me tiró".

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Murcia trabaja, según precisa 'La Opinión de Murcia', en estrecha coordinación con la Policía Judicial de las comisarías de Carmen y San Andrés, para detener a estos individuos que asaltaron a Carmelina, que murió en el Hospital Virgen de la Arrixaca días después al no poder sobreponerse a las graves lesiones que sufrió.

Los vecinos tienen miedo y no descartan movilizarse para pedir más seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Valencia pone en marcha el primer simulacro de inundaciones tras la DANA y moviliza a más de 100 efectivos: "Es necesario"

El Ayuntamiento de Valencia ha organizado un simulacro de inundaciones en La Torre

Publicidad

Sociedad

Carmelina

Conmoción en Puente Tocinos por la trágica muerte de Carmelina, de 89 años: la arrastraron para robarle

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Muere una niña de dos años al desplomarse un muro en una azotea de Fuente Palmera

Simulacro de tsunami en Cádiz

Cádiz se pone a prueba ante el mayor simulacro de tsunami de la historia de España

Recreación de una casa en llamas
Incendios

Cerrar puertas y ventanas a los incendios, así hay que preparar la chimenea antes del primer encendido

La Feria del Belén vuelve a vestir de Navidad el corazón de Sevilla
Navidad

La Feria del Belén vuelve a vestir de Navidad el corazón de Sevilla

Dos bebés
NACIMIENTOS

¿Cuáles son los nombres favoritos para los bebés en España? Consulta la lista

El INE publica la lista con los nombres más repetidos durante el último año.

Detenido por robar más de un millón de euros en joyas durante el apagón
Robo

Detenido por robar más de un millón de euros en joyas durante el apagón

El detenido es un albanés de 33 años que entró al centro comercial por una cubierta y efectuó varios cortes en el techo hasta caer en la joyería.

El cartel de la Semana Santa de Cáceres estará dedicado en 2026 a la Cofradía de los Ramos

La Iglesia abre la puerta a un posible cambio de fecha para la Semana Santa

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Prisión para el guardia civil detenido mientras transportaba 120 kilos cocaína en el coche patrulla

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad