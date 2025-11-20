Conmoción en Puente Tocinos por la trágica muerte de Carmelina, de 89 años: la arrastraron para robarle

La pedanía murciana de Puente Tocinos no sale de su asombro tras la trágica muerte de su vecina Carmelina, de 89 años, a quien asaltaron en plena calle, la tiraron al suelo y la arrastraron para robarle la medalla que llevaba.

Todos sus vecinos recuerdan a Carmelina por su vitalidad. Nos cuentan que "era una mujer muy agradable y simpática". Cada tarde se reunía con sus amigas en un centro de mayores, donde "echaban su partidilla a las cartas".

El suceso ocurrió cuando Carmelina regresaba a casa con su andador como cada día. Dos chicos en moto le zarandearon en un paso de cebra para arrancarle la medalla del cuello. "Le dieron un trastazo y la tiraron al suelo". La dejaron malherida, tumbaba en la acera, y "le rompieron cinco costillas", cuenta una vecina ante los micrófonos de Antena 3 Noticias. Hay quienes lamentan lo ocurrido, todo "para las cuatro perras que llevaría".

Se busca a los atacantes

La familia de Carmelina pide ayuda a través de unos carteles, con los que buscan pistas para identificar a los culpables.

Se busca a dos chicos jóvenes, vestidos con ropa deportiva. Podrían ser los mismos que asaltaron a Josefa hace unas semanas, quien nos cuenta: "me rompió el vestido, me cogió el cuello y me tiró".

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Murcia trabaja, según precisa 'La Opinión de Murcia', en estrecha coordinación con la Policía Judicial de las comisarías de Carmen y San Andrés, para detener a estos individuos que asaltaron a Carmelina, que murió en el Hospital Virgen de la Arrixaca días después al no poder sobreponerse a las graves lesiones que sufrió.

Los vecinos tienen miedo y no descartan movilizarse para pedir más seguridad.

