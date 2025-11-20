Última hora de la condena al Fiscal General en directo: El PP pide la dimisión de Sánchez y el Gobierno "se muerde la lengua"

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. Ha sido condenado por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitía un fraude a Hacienda.

Esta condena llega justo una semana después de la conclusión del juicio, el Tribunal Supremo ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto discrepante de dos de los siete magistrados. Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo se han mostrado en desacuerdo con la decisión de la mayoría, motivo por el cual el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha asumido la redacción de la resolución.

Según ha informado el propio Supremo, la sentencia impone además a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales, así como el abono de las costas procesales del juicio.

El PP pide a Sánchez que dimita y convoque elecciones

"Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más", ha escrito la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Esther Muñoz, en su cuenta de X. Esta ha sido la primera reacción de la oposición a la condena al Fiscal General del Estado.

Primera reacción del Gobierno

Primera reacción del Gobierno a la condena a García Ortiz. "Voy a morderme la lengua y a ser prudente", ha dicho el ministro de Transformación Digital, Óscar López, al ser preguntado si esperaba una condena como la dictada, justo después de conocerse el fallo y tras su participación en el acto Metafuturo.

