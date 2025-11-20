Condena Fiscal
Última hora de la condena al Fiscal General en directo: El PP pide la dimisión de Sánchez y el Gobierno "se muerde la lengua"
El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a una pena de multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, e inhabilitación especial para el cargo por dos años, como autor de un delito de revelación de datos reservados. Sigue la última hora de la reacciones.
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. Ha sido condenado por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitía un fraude a Hacienda.
Esta condena llega justo una semana después de la conclusión del juicio, el Tribunal Supremo ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto discrepante de dos de los siete magistrados. Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo se han mostrado en desacuerdo con la decisión de la mayoría, motivo por el cual el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha asumido la redacción de la resolución.
Según ha informado el propio Supremo, la sentencia impone además a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales, así como el abono de las costas procesales del juicio.
El PP pide a Sánchez que dimita y convoque elecciones
"Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más", ha escrito la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Esther Muñoz, en su cuenta de X. Esta ha sido la primera reacción de la oposición a la condena al Fiscal General del Estado.
Primera reacción del Gobierno
Primera reacción del Gobierno a la condena a García Ortiz. "Voy a morderme la lengua y a ser prudente", ha dicho el ministro de Transformación Digital, Óscar López, al ser preguntado si esperaba una condena como la dictada, justo después de conocerse el fallo y tras su participación en el acto Metafuturo.
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: El PNV expresa perplejidad tras la condena a García Ortiz
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado su "perplejidad" ante la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado.
Ha advertido de que su formación estudiará el fallo con detenimiento y ha lamentado la "judicialización de la política". En su mensaje, ha cuestionado si existe "impunidad para quien reconoce haber mentido", aludiendo a la declaración de Miguel Ángel Rodríguez ante el juez.
Vaquero ha insistido en que este tipo de dinámicas institucionales "perjudican a todos" y ha pedido revisar el caso con calma una vez se conozca el contenido íntegro de la resolución.
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: Tellado vincula la condena del fiscal con la continuidad de Sánchez
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reclamado al presidente del Gobierno que asuma responsabilidades tras la condena del fiscal general del Estado. Tellado ha recordado las palabras previas de Pedro Sánchez y ha asegurado que el fallo "inhabilita" políticamente al presidente.
En un mensaje publicado en redes sociales, ha reproducido la frase del jefe del Ejecutivo sobre quién pediría perdón al fiscal y ha añadido: "'¿Quién va a pedir perdón al fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país".
Última hora sobre la condena al Fiscal General en directo: Las opciones de García Ortiz
Álvaro García Ortiz aún dispone de una última opción para intentar revertir la condena de dos años de inhabilitación y el pago de cerca de 20.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo. Podrá presentar un incidente de nulidad ante el propio alto tribunal, un recurso que rara vez prospera, pero que resulta necesario para poder acudir posteriormente en amparo al Tribunal Constitucional. Si opta por esa vía, García Ortiz podría solicitar al Constitucional la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia mientras se resuelve su recurso.
El Supremo lo ha condenado por un delito de revelación de secretos en el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Además de los dos años de inhabilitación, la resolución le impone una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. El fallo no fue unánime: contó con el respaldo de cinco magistrados, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela, y con el voto discrepante de las juezas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.
Última hora sobre la condena al Fiscal General en directo: IU vincula la condena con "unas instituciones capturadas por la derecha"
El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha afirmado que la condena al fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo "evidencia unas instituciones capturadas por la derecha y la impunidad de los suyos". "¿Alguien duda de qué va esto? Cincuenta años después de la muerte de Franco, sigue habiendo tarea de limpieza democrática. Vergüenza", escribió en su cuenta de la red social X. Maíllo reaccionó así tras conocerse la sentencia del Supremo, que impone al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: "Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la condena al Fiscal General del Estado "pesará siempre sobre Sánchez". "Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo", ha escrito Feijóo en su cuenta de X.
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: El PP insiste en la dimisión de Sánchez
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha insistido en la dimisión de Pedro Sánchez tras la codena de Álvaro García Ortiz. "Hoy el fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. '¿Quién va a pedir perdón al Fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país. Debe seguir el camino de SU fiscal general. La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir", ha escrito Tellado en su cuenta de X.
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: Sumar dice que la condena "estaba escrita antes"
La líder de Sumar, Lara Hernández, cree que la condena de dos años de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado "estaba escrita mucho antes de que comenzara el proceso" y la vinculó a lo que considera una ofensiva de la derecha contra el Gobierno. "La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso, porque responde al 'que pueda hacer que haga'", escribió en su cuenta de la red social X. Con esa expresión, Hernández aludió a las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, pronunciadas en noviembre de 2023, en plena ola de críticas por la investidura de Pedro Sánchez y la aprobación de la ley de amnistía.
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: Vox lo califica de "nuevo hito en la vergüenza del Gobierno"
El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha calificado la condena al fiscal general del Estado como "un nuevo hito en la vergüenza del Gobierno" y afirmó que, si el Ejecutivo tuviera "un poco de dignidad y coherencia, convocaría elecciones hoy mismo". "Tenemos a Ábalos, tenemos a Cerdán, tenemos a Begoña, tenemos al hermano, tenemos al fiscal general del Estado... es algo impresionante e impactante", denunció Figaredo, quien acusó al Gobierno de haber "colonizado, manipulado y tomado al asalto todas las instituciones del Estado".
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: El Gobierno "respeta pero no comparte" la condena
El Gobierno ha anunciado "en los próximos días se iniciará el proceso para nombrar a un nuevo o una nueva fiscal general del Estado" y expresó que "respeta, aunque no comparte", la sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz. Fuentes del Ejecutivo precisaron que la persona elegida será "de máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho". Además, subrayaron que, "a la espera de conocer el contenido íntegro de la resolución, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte", y quisieron "reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y de la verdad durante su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: Cinco de los siete magistrados creen que cometió un delito
A falta de conocer los fundamentos de la resolución, cinco de los siete magistrados han concluido que el fiscal general del Estado incurrió en un delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Este precepto sanciona a"la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". La decisión del alto tribunal implica la destitución de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, cargo que asumió en julio de 2022.
Durante seis sesiones de juicio, García Ortiz se sentó en el banquillo acusado de haber filtrado a los medios un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que este reconocía en su nombre dos delitos fiscales con el fin de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que lo investigaba. González Amador está procesado por ese fraude en un juzgado de Madrid.
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: Primera reacción del Gobierno
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: Podemos acusa a la derecha de "asesinarle civilmente"
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la "derecha judicial y mediática" de haber "asesinado civilmente" al fiscal general del Estado tras la condena del Tribunal Supremo. Según Belarra, esta decisión busca "tapar la corrupción" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de su pareja. "Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional?", ha escrito la dirigente en su cuenta de la red social X.
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: Primera reacción del PP
Última hora sobre la condena al Fiscal General del Estado en directo: dos años de inhabilitación
