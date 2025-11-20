Prisión para el guardia civil detenido mientras transportaba 120 kilos cocaína en el coche patrulla

Un agente de la Guardia Civil ha ingresado en prisión preventiva tras ser detenido el pasado domingo en el Puerto de Bilbao transportando alrededor de 120 kilogramos de cocaína en su coche patrulla, según confirmaron fuentes oficiales. La operación sigue abierta mientras los investigadores analizan el alcance de su presunta implicación en redes de narcotráfico.

El detenido, destinado en el área de Fiscal y Fronteras, trabajaba habitualmente en la seguridad de aduanas y pasos fronterizos. Según informaciones adelantadas por medios locales, su teléfono había sido intervenido y había estado bajo vigilancia por sospechas de vinculación con el tráfico de drogas. Además, se habrían realizado seguimientos encubiertos para recabar pruebas sobre sus actividades.

Juicio y condena

Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión preventiva. La incautación de esta cantidad de droga y la implicación de un miembro de las fuerzas de seguridad suma gravedad al caso, que podría tener ramificaciones importantes tanto a nivel operativo como institucional. Las autoridades continúan con las investigación para determinar si existen más personas involucradas o si la cocaína formaba parte de una red criminal organizada.

Fuentes cercanas al caso indican que, pese al arresto, la operación no ha concluido y que las autoridades trabajan para esclarecer la ruta de la droga y los posibles intermediarios implicados. La Guardia Civil, por su parte, ha reiterado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y ha asegurado que se adoptarán todas las medidas necesarias.

Opinión política

Durante un acto de la Fundación Ramón Rubial en Bilbao, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha explicado que el agente es "veterano" y que trabajaba desde hace años en el puerto. El caso ha supuesto un "gran golpe" para el Cuerpo, según reconoció Garmendia, ya que un miembro destinado a garantizar la seguridad en aduanas y pasos fronterizos se encuentra ahora imputado por tráfico de drogas.

La detención resalta la importancia de los mecanismos internos de control y supervisión dentro del Cuerpo para prevenir este tipo de situaciones. Las autoridades mantienen la alerta sobre posibles implicados adicionales y siguen recabando pruebas para esclarecer el caso por completo.

