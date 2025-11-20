Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Narcotráfico

Prisión para el guardia civil detenido mientras transportaba 120 kilos cocaína en el coche patrulla

El agente, destinado en el área de Fiscal y Fronteras, trabajaba habitualmente en la seguridad de aduanas y pasos fronterizos. Actualmente se encuentra imputado por narcotráfico.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Un agente de la Guardia Civil ha ingresado en prisión preventiva tras ser detenido el pasado domingo en el Puerto de Bilbao transportando alrededor de 120 kilogramos de cocaína en su coche patrulla, según confirmaron fuentes oficiales. La operación sigue abierta mientras los investigadores analizan el alcance de su presunta implicación en redes de narcotráfico.

El detenido, destinado en el área de Fiscal y Fronteras, trabajaba habitualmente en la seguridad de aduanas y pasos fronterizos. Según informaciones adelantadas por medios locales, su teléfono había sido intervenido y había estado bajo vigilancia por sospechas de vinculación con el tráfico de drogas. Además, se habrían realizado seguimientos encubiertos para recabar pruebas sobre sus actividades.

Juicio y condena

Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión preventiva. La incautación de esta cantidad de droga y la implicación de un miembro de las fuerzas de seguridad suma gravedad al caso, que podría tener ramificaciones importantes tanto a nivel operativo como institucional. Las autoridades continúan con las investigación para determinar si existen más personas involucradas o si la cocaína formaba parte de una red criminal organizada.

Fuentes cercanas al caso indican que, pese al arresto, la operación no ha concluido y que las autoridades trabajan para esclarecer la ruta de la droga y los posibles intermediarios implicados. La Guardia Civil, por su parte, ha reiterado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y ha asegurado que se adoptarán todas las medidas necesarias.

Opinión política

Durante un acto de la Fundación Ramón Rubial en Bilbao, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha explicado que el agente es "veterano" y que trabajaba desde hace años en el puerto. El caso ha supuesto un "gran golpe" para el Cuerpo, según reconoció Garmendia, ya que un miembro destinado a garantizar la seguridad en aduanas y pasos fronterizos se encuentra ahora imputado por tráfico de drogas.

La detención resalta la importancia de los mecanismos internos de control y supervisión dentro del Cuerpo para prevenir este tipo de situaciones. Las autoridades mantienen la alerta sobre posibles implicados adicionales y siguen recabando pruebas para esclarecer el caso por completo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Valencia pone en marcha el primer simulacro de inundaciones tras la DANA y moviliza a más de 100 efectivos: "Es necesario"

El Ayuntamiento de Valencia ha organizado un simulacro de inundaciones en La Torre

Publicidad

Sociedad

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Prisión para el guardia civil detenido mientras transportaba 120 kilos cocaína en el coche patrulla

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

CONSUMUR recomienda verificar si el modelo de baliza de señalización está homologado por la DGT antes de su comprarlo

Las balizas V16 serán obligatorias en poco más de un mes y las tiendas se desbordan: "Acabamos de hacer otro pedido"

Da a luz en el portal
MADRID

Una chica de 27 años da a luz en un portal del distrito Retiro en Madrid

Efemérides de hoy 20 de noviembre de 2025: Incendio del Castillo de Windsor
Efemérides

Efemérides de hoy 20 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 20 de noviembre?

Imagen de archivo de un coche de los Mossos
Okupas

Prohíben la entrada en Sant Boi a un okupa multirreincidente

La justicia ha emitido una orden de alejamiento que impide a un ocupa acceder al municipio de Sant Boi, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la ocupación ilegal y la respuesta judicial ante la reincidencia.

Niños de espaldas
Asturias

Un hombre intentó besar a dos niños en la boca en una fiesta de la espuma en Gijón: los agarró fuerte para que no se escaparan

Piden nueve años de prisión después de que este miércoles se haya celebrado la vista oral.

El Ayuntamiento de Valencia ha organizado un simulacro de inundaciones en La Torre

Valencia pone en marcha el primer simulacro de inundaciones tras la DANA y moviliza a más de 100 efectivos: "Es necesario"

Casa de los horrores

Piden 266 años de cárcel para el médico acusado de torturar a sus 8 hijos: el infierno oculto en un chalet de Colmenar Viejo

¿Qué probabilidades hay de curar el cáncer de mama?

El gran reto oculto del cáncer de mama: por qué tantas mujeres abandonan el tratamiento

Publicidad