Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Muerte Franco

50 años de la muerte de Franco: el fin de la dictadura y el inicio de la democracia en España

Hoy, 20 de noviembre, se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco. Su fallecimiento marcó el fin de la dictadura y el comienzo de una nueva etapa política que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978 y la consolidación de la democracia.

Se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco

Se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco

Publicidad

Hoy, 20 de noviembre, se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi cuatro décadas. Medio siglo después, el país recuerda cómo pasó de un régimen autoritario a una democracia plena, donde la libertad de expresión, la igualdad y la diversidad forman parte de la vida cotidiana.

El origen de la dictadura: del golpe militar al poder absoluto

La dictadura nace tras la Guerra Civil (1936–1939), cuando el general Francisco Franco lidera el golpe de Estado contra la Segunda República y se impone tras la victoria militar. Desde 1939, concentra todos los poderes en su persona, apoyado por el Ejército, la Iglesia y la censura. España queda aislada del mundo y sometida a un régimen sin partidos, sin oposición y sin libertad.

España bajo Franco: censura, represión y control

Durante casi 40 años, el franquismo impone una rígida represión política y cultural. Se prohíben los partidos y los sindicatos, se controla la prensa, el cine y la educación, y se persigue toda disidencia. Aunque en los años 60 llega el desarrollo económico y el turismo, la libertad sigue vetada. El 20 de noviembre de 1975, con la muerte del dictador, termina una era marcada por el miedo y el silencio.

El renacer democrático: la Constitución de 1978

Con la muerte del dictador, el rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez impulsan una apertura política inédita. En 1977 se celebran las primeras elecciones libres en más de 40 años, y un año después los españoles aprueban en referéndum la Constitución de 1978. Aquella carta magna devuelve los derechos fundamentales, consagra la monarquía parlamentaria y sienta las bases de la España democrática actual.

La Transición: del miedo al consenso

La Transición fue un proceso único en la historia reciente de Europa: políticos de ideologías opuestas apuestan por la reconciliación y el diálogo. España pasa de la dictadura a la democracia evitando una nueva confrontación. Pese a la tensión del 23-F en 1981, el país consolida su sistema democrático y, con la victoria del PSOE en 1982, entra en una etapa de estabilidad y modernización.

Lo que no se podía hacer: vivir sin miedo

Vivir bajo una dictadura es mucho más que no poder votar. Es no poder leer lo que se quiere, ni ver las películas con libertad, ni escuchar la música que a cada cual le gusta. Es callar las ideas propias y sentimientos por miedo. Hoy, medio siglo después, los españoles pueden expresarse, amar, protestar y crear con libertad: derechos conquistados que marcan la diferencia entre el silencio y la voz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vicente Vallés, sobre los problemas judiciales de Ábalos y Cerdán: "Sánchez sabe que sus socios son bastante comprensivos"

La opinión de Vicente Vallés

Publicidad

España

Medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, su figura sigue presente en el debate público

Medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, su figura sigue presente en el debate público

Se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco

50 años de la muerte de Franco: el fin de la dictadura y el inicio de la democracia en España

Resultados de la votación de la Ley ELA durante una sesión de control al Gobierno

El Congreso avala por unanimidad el decreto que desarrolla la ley ELA y crea un nuevo grado de dependencia extrema

Juanma Moreno en la presentación de su nuevo libro: "Manual de convivencia: La vía andaluza"
Libro Juanma Moreno

Juanma Moreno, en la presentación de su nuevo libro: "Vamos a ser contundentes"

José Luis Ábalos
Ábalos

Ábalos denuncia "indefensión" tras la petición de 24 años de cárcel de Anticorrupción en el caso Koldo

Sánchez y Gallardo
Extremadura

Sánchez respalda a Gallardo en Extremadura: "Toca acudir a las urnas para hacer lo que PP y Vox no han sabido o querido hacer"

Sánchez arropa a Gallardo en Extremadura de cara a las elecciones de 21 de diciembre.

La opinión de Vicente Vallés
Opinión

Vicente Vallés, sobre los problemas judiciales de Ábalos y Cerdán: "Sánchez sabe que sus socios son bastante comprensivos"

Pedro Sánchez cuenta con una ventaja importante a su favor: sabe que algunos de sus socios son comprensivos, y muestran una gran elasticidad ante los escándalos que afectan al entorno del presidente.

Santos Cerdán y su abogado

Santos Cerdán sale de prisión tras cinco meses: "Se están hablando muchas mentiras en cuanto a la interpretación de los informes"

Diputación de Almería

Las conversaciones en clave sobre presuntas mordidas dentro del caso mascarillas en Almería: "Talla 20?", o "al final la 10"

Marlaska

Marlaska afirma que Sánchez "no sabía nada" de las actuaciones atribuidas a Cerdán

Publicidad