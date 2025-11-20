Noticias de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

Los 50 años de la muerte de Franco, la salida de Santos Cerdán de la cárcel, la petición de cárcel para Ábalos de Anticorrupción, entre las noticias que marcan la jornada de hoy jueves 20 de noviembre.

50 años de la muerte de Franco

El 20 de noviembre de 1975 moría el dictador Francisco Franco a los 82 años y después de 36 en el poder. No hay programado ningún acto público coincidiendo con este aniversario. Sí habrá mañana, en el Congreso, para conmemorar los 50 años de la monarquía parlamentaria. Asistirán el Rey, la Reina y sus hijas pero no estará una de sus principales figuras: Juan Carlos I.

Libertad para Cerdán

Primera noche en libertad para Santos Cerdán. A su salida de la cárcel de Soto del Real, multitud de medios, y apenas 20 segundos de declaraciones para defenderse. El juez le pone en libertad porque ya no ve riesgo de destrucción de pruebas.

Fiscalía Anticorrupción

No se descarta que el exministro José Luis Ábalos también entre en la cárcel. Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel mientras él insiste en su inocencia. Fiscalía también pide 19 para Koldo y siete para Víctor de Aldama.

Caso Epstein

Donald Trump firma la ley que obliga al departamento de justicia a publicar los documentos sobre el caso Epstein. Más de 20.000 páginas de los archivos saldrán a la luz en 30 días. La orden llega tras una gran presión sobre el presidente estadounidense que había estado retrasando la medida.

Llega el frío

Nieva con intensidad en el puerto de San Isidro, entre León y Asturias. Nieve también esta madrugada en Candanchú, en Huesca. El frío ártico ya está aquí. La AEMET ha emitido un aviso especial por nevadas a bajas cotas en el norte y este peninsular. La nieve puede llegar a ciudades como Pamplona.

Concierto en Sol

Concierto multitudinario en la Puerta del Sol. Cuatro artistas se unieron en un evento que apuesta por el talento español y que reivindica la cultura para todos. Amaia Romero, Yerai Cortés, Dellafuente e Israel Fernández han actuado ante 15.000 personas en un concierto gratuito.

