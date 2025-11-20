Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 20 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los 50 años de la muerte de Franco, la salida de Santos Cerdán de la cárcel, la petición de cárcel para Ábalos de Anticorrupción, entre las noticias que marcan la jornada de hoy jueves 20 de noviembre.

50 años de la muerte de Franco

El 20 de noviembre de 1975 moría el dictador Francisco Franco a los 82 años y después de 36 en el poder. No hay programado ningún acto público coincidiendo con este aniversario. Sí habrá mañana, en el Congreso, para conmemorar los 50 años de la monarquía parlamentaria. Asistirán el Rey, la Reina y sus hijas pero no estará una de sus principales figuras: Juan Carlos I.

Libertad para Cerdán

Primera noche en libertad para Santos Cerdán. A su salida de la cárcel de Soto del Real, multitud de medios, y apenas 20 segundos de declaraciones para defenderse. El juez le pone en libertad porque ya no ve riesgo de destrucción de pruebas.

Fiscalía Anticorrupción

No se descarta que el exministro José Luis Ábalos también entre en la cárcel. Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel mientras él insiste en su inocencia. Fiscalía también pide 19 para Koldo y siete para Víctor de Aldama.

Caso Epstein

Donald Trump firma la ley que obliga al departamento de justicia a publicar los documentos sobre el caso Epstein. Más de 20.000 páginas de los archivos saldrán a la luz en 30 días. La orden llega tras una gran presión sobre el presidente estadounidense que había estado retrasando la medida.

Llega el frío

Nieva con intensidad en el puerto de San Isidro, entre León y Asturias. Nieve también esta madrugada en Candanchú, en Huesca. El frío ártico ya está aquí. La AEMET ha emitido un aviso especial por nevadas a bajas cotas en el norte y este peninsular. La nieve puede llegar a ciudades como Pamplona.

Concierto en Sol

Concierto multitudinario en la Puerta del Sol. Cuatro artistas se unieron en un evento que apuesta por el talento español y que reivindica la cultura para todos. Amaia Romero, Yerai Cortés, Dellafuente e Israel Fernández han actuado ante 15.000 personas en un concierto gratuito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un instituto de Algeciras conquista un premio mundial en la Cumbre del Clima con un corto rodado en El Rinconcillo

Un instituto de Algeciras conquista un premio mundial en la Cumbre del Clima con un corto rodado en El Rinconcillo

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

CONSUMUR recomienda verificar si el modelo de baliza de señalización está homologado por la DGT antes de su comprarlo

Las balizas V16 serán obligatorias en poco más de un mes y las tiendas se desbordan: "Acabamos de hacer otro pedido"

Da a luz en el portal

Una chica de 27 años da a luz en un portal del distrito Retiro en Madrid

Efemérides de hoy 20 de noviembre de 2025: Incendio del Castillo de Windsor
Efemérides

Efemérides de hoy 20 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 20 de noviembre?

Imagen de archivo de un coche de los Mossos
Okupas

Prohíben la entrada en Sant Boi a un okupa multirreincidente

Niños de espaldas
Asturias

Un hombre intentó besar a dos niños en la boca en una fiesta de la espuma en Gijón: los agarró fuerte para que no se escaparan

Piden nueve años de prisión después de que este miércoles se haya celebrado la vista oral.

El Ayuntamiento de Valencia ha organizado un simulacro de inundaciones en La Torre
DANA

Valencia pone en marcha el primer simulacro de inundaciones tras la DANA y moviliza a más de 100 efectivos: "Es necesario"

El Ayuntamiento de Valencia ha organizado un simulacro de inundaciones en La Torre, una de las localidades afectadas por la riada del pasado 29 de octubre de 2024. El Puesto de Mando Avanzado se ha preparado esta vez en el puente de San Marcelino.

Casa de los horrores

Piden 266 años de cárcel para el médico acusado de torturar a sus 8 hijos: el infierno oculto en un chalet de Colmenar Viejo

¿Qué probabilidades hay de curar el cáncer de mama?

El gran reto oculto del cáncer de mama: por qué tantas mujeres abandonan el tratamiento

Tirar las toallitas por el inodoro afecta al planeta y a nuestro bolsillo

Tirar las toallitas por el inodoro afecta al planeta y a nuestro bolsillo

Publicidad