Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Cambio de fecha

La Iglesia abre la puerta a un posible cambio de fecha para la Semana Santa

Monseñor Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla confirma la disposición del Vaticano a consensuar con las Iglesias ortodoxas un nuevo calendario que podría transformar la celebración sevillana

El cartel de la Semana Santa de C&aacute;ceres estar&aacute; dedicado en 2026 a la Cofrad&iacute;a de los Ramos

El cartel de la Semana Santa de Cáceres estará dedicado en 2026 a la Cofradía de los RamosEUROPAPRESS

Publicidad

Pilar Lombardo
Publicado:

El obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, ha adelantado que la Iglesia católica estudia un posible acuerdo con las Iglesias ortodoxas para unificar la fecha de la Pascua. La propuesta, que se plantea desde Roma como un paso más en el camino del ecumenismo, supondría un cambio de alcance universal y abriría un escenario inédito para ciudades con una fuerte tradición cofrade como Sevilla.

En su papel como presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, Valdivia aseguró que la Iglesia está dispuesta a asumir la fecha que planteen las Iglesias orientales. Según explicó, las diferencias que han mantenido ambas ramas del cristianismo no responden a cuestiones doctrinales, sino al modo de calcular el calendario litúrgico.

El calendario religioso

Actualmente, la Pascua católica depende del ciclo lunar y se determina por el domingo posterior a la primera luna llena de primavera. Este sistema provoca variaciones de hasta un mes entre una Semana Santa y otra, algo profundamente arraigado en la tradición sevillana. El posible acuerdo implicaría dejar atrás esta fórmula, adoptada tras el Concilio de Nicea hace diecisiete siglos.

La distancia entre las celebraciones católica y ortodoxa se consolidó en 1582, cuando Roma implantó el calendario gregoriano mientras las Iglesias orientales mantuvieron el juliano. Esa diferencia explica que en ocasiones ambas Pascuas coincidan y, en otras, se celebren con varias semanas de separación. Unificar fechas supondría zanjar una divergencia que dura siglos.

Impacto en Sevilla y en sus hermandades

Durante la comparecencia en Madrid previa a un acto ecuménico, Valdivia reconoció que un cambio así tendría efectos directos en la planificación de las hermandades, verdaderos pilares sociales y culturales en Sevilla. Aun así, se mostró confiado en que las corporaciones asumirían la decisión que emane del Vaticano, recordando que históricamente han sabido adaptarse a contextos cambiantes.

Un debate que no es nuevo

La idea de fijar una fecha estable para la Pascua cuenta con antecedentes recientes. Ya en 2015, el papa Francisco expresó su deseo de alcanzar un consenso con las Iglesias ortodoxas. Aquella propuesta situaba la celebración en torno al segundo domingo de abril, lo que estrecharía notablemente el margen temporal en el que podría celebrarse la Semana Santa.

Establecer una Semana Santa fija, previsiblemente a comienzos de abril, implicaría cambios para la actividad turística y el comercio sevillano, sectores muy vinculados al calendario religioso. También afectaría a la Feria de Abril, al ciclo cuaresmal, y a fiestas dependientes de la Pascua como el Rocío o el Corpus Christi, que deberían reubicarse en un nuevo marco temporal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

¿Cuáles son los nombres favoritos para los bebés en España? Consulta la lista

Dos bebés

Publicidad

Sociedad

La Feria del Belén vuelve a vestir de Navidad el corazón de Sevilla

La Feria del Belén vuelve a vestir de Navidad el corazón de Sevilla

Dos bebés

¿Cuáles son los nombres favoritos para los bebés en España? Consulta la lista

Detenido por robar más de un millón de euros en joyas durante el apagón

Detenido por robar más de un millón de euros en joyas durante el apagón

El cartel de la Semana Santa de Cáceres estará dedicado en 2026 a la Cofradía de los Ramos
Cambio de fecha

La Iglesia abre la puerta a un posible cambio de fecha para la Semana Santa

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Narcotráfico

Prisión para el guardia civil detenido mientras transportaba 120 kilos cocaína en el coche patrulla

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 20 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

CONSUMUR recomienda verificar si el modelo de baliza de señalización está homologado por la DGT antes de su comprarlo
Balizas

Las balizas V16 serán obligatorias en poco más de un mes y las tiendas se desbordan: "Acabamos de hacer otro pedido"

A partir del 1 de enero las balizas V16 sustituirán a los triángulos de señalización y muchos se apresuran a hacerse con la suya. Los establecimientos ya notan el aumento de la demanda.

Da a luz en el portal

Una chica de 27 años da a luz en un portal del distrito Retiro en Madrid

Efemérides de hoy 20 de noviembre de 2025: Incendio del Castillo de Windsor

Efemérides de hoy 20 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 20 de noviembre?

Casa okupada en Sant Boi

Prohíben la entrada en Sant Boi a un okupa multirreincidente

Publicidad