Trump firma sin cámaras la ley para desclasificar los archivos del caso Epstein

Son más de 20 mil páginas de archivos de información desclasificada que durante meses el propio Trump se ha negado a hacer públicos con la esperanza de que amainara la tormenta que ha ido creciendo sobre todo en sus filas y especialmente dentro del movimiento MAGA, 'Make America Great Again'.

La firma no se ha hecho con la habitual parafernalia de cámaras de televisión en el despacho Oval. Se ha anunciado en un mensaje en su red social Truth en el que apenas habla del que fue su amigo íntimo y sus delitos. Sí recuerda sin embargo que “fue [un] demócrata de toda la vida” y aprovecha para cargar contra sus oponentes políticos asegurando que "han utilizado el tema de ‘Epstein’, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer la atención de nuestras increíbles victorias”

Trump recuerda también en su mensaje, por sus “estrechos vínculos” con el pederasta, al expresidente Bill Clinton, a Larry Summers, a quien la publicación la semana pasada de sus correos con el financiero ha pasado factura y le ha hecho caer de varios consejos directivos y al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a quien acusó de haber pedido dinero a Epstein tras su procesamiento.

La rúbrica es una cuenta atrás para el Departamento de Justicia, que tiene 30 días para poner a disposición de la opinión pública la enorme cantidad de material relativa a los delitos del pederasta y a las conexiones que esos papeles puedan desvelar con su círculo de amistades de hombres ricos y poderosos de Estados Unidos.

